Сдерживание цен на бензин снизит дивиденды «Роснефти»

Максим Стулов / Ведомости

Во вторник, 20 августа, совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам 162,5 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2019 г., сообщила компания. Это 50% от чистой прибыли по МСФО и рекордные полугодовые дивиденды (она начала платить промежуточные дивиденды в 2017 г.). Но без учета бумажных списаний дивиденды были бы 202,5 млрд руб., а государственному «Роснефтегазу» (50% акций «Роснефти») мог бы достаться 101 млрд вместо нынешних 81 млрд руб.

Причина неденежных списаний – соглашения правительства и нефтяников о сдерживании розничных цен на топливо. Из-за этого компания пересмотрела справедливую стоимость сегмента «Переработка, коммерция и логистика», снизив ее в I квартале этого года на 80 млрд руб.

Ранее «Роснефть» сообщала, что введенный в расчет акциза механизм компенсации нефтяникам за поставку моторных топлив на внутренний рынок полностью не компенсирует регуляторного снижения цен относительно экспортной альтернативы. «Компания сочла данное событие признаком, указывающим на возможность возникновения убытков от обесценения в сегменте», – указывалось в отчете.

Эта переоценка напрямую повлияла на чистую прибыль «Роснефти» за I квартал и первое полугодие 2019 г. – она соразмерно снизилась. Без переоценки прибыль за январь – июль могла быть 405 млрд руб., а составила 325 млрд руб.

На вопрос акционеров, будет ли компания корректировать показатель чистой прибыли на неденежные списания для расчета дивидендов, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на годовом собрании в июне говорил, что госкомпания, безусловно, находится под «воздействием внешних факторов». Представитель «Роснефти» на аналогичный вопрос, отправленный 21 августа, не ответил.

«Есть некая справедливость в том, что «Роснефть» заплатит государству меньше дивидендов из-за увеличения фискальной нагрузки и плохо работающей первые месяцы 2019 г. компенсации нефтяникам за поставку моторных топлив на российский рынок», – комментирует директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Из-за замораживания цен на топливо рыночная стоимость активов «Роснефти» в нефтепеработке и рознице действительно могла снизиться, об этом косвенно свидетельствует операционный убыток в 15 млрд руб., добавляет эксперт.

«Роснефть» пока единственная из российских нефтяных компаний, кто в этом году переоценил стоимость активов из-за сдерживания цен на топливо.

«Нужно ли учитывать обесценение активов при расчете дивидендов – вопрос открытый, – говорит Маринченко. – Обесценение – неденежная статья, и на свободный денежный поток, из которого выплачиваются дивиденды, непосредственного влияния не оказывает».