Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4870 от 06.08.2019 под заголовком: Сера собьет с Urals цену

Российская нефть Urals может подешеветь из-за новых правил в судоходстве

В следующем году ужесточатся требования к содержанию серы в топливе

С 1 января 2020 г. вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН (IMO) – содержание серы в судовом топливе будет снижено с 3,5 до 0,5%. Это делается для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Компаниям придется использовать топливо с меньшим содержанием серы или установить на судах дополнительную систему фильтрации выхлопных газов. Игнорирование требований грозит штрафом. Правда, каковы будут санкции, пока непонятно. Размер штрафов определяют страны, где зарегистрированы суда, или порты, говорится в правилах IMO.

Российские суда не боятся серы

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