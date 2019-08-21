«Роснефть» побила рекорд по поставкам в Азию

Это произошло в том числе из-за ограничения экспорта в Европу после инцидента на нефтепроводе «Дружбе»

Евгений Разумный / Ведомости

В апреле – июне этого года «Роснефть» поставила рекорд по поставке нефти в Азию. По сравнению с январем – мартом отгрузки сюда выросли на треть – с 15,9 млн т до 21,2 млн т нефти, говорится в отчете «Роснефти» по МСФО. Поставки в Европу, наоборот, упали на 9,4% – с 16 млн т до 14,5 млн т. Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост экспорта в азиатском направлении будет еще более впечатляющим – в 1,5 раза, а поставки в Европу выросли на 1,5%.

До середины 2014 г. Азия не была для «Роснефти» приоритетным регионом: поставки туда составляли лишь 30–40% от отгрузок в Европу. Но затем компания пересмотрела приоритеты и к началу 2018 г. сравняла загрузку по обоим направлениям. А в октябре прошлого года «Роснефть» сообщила, что впервые в своей истории начала поставлять и зарабатывать в Азии больше, чем на традиционном рынке.

В итоге за II квартал этого года выручка «Роснефти» от поставки сырья в Азию составила 596 млрд руб., тогда как в Европу – 451 млрд руб.

По отгрузке нефтепродуктов Европа пока лидирует: «Роснефть» туда поставила 9,6 млн т на 347 млрд руб., а в Азию – 3,2 млн т на 106 млрд руб.

Сейчас нефть марки Urals, которую Россия продает через систему «Транснефти» в Европу, стоит дороже, чем Brent, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Поэтому в краткосрочной перспективе поставки в Европу снова могут вырасти.

Азиатский рынок – приоритетный для «Роснефти», считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Вероятно, поставки в этот регион будут превосходить экспорт в Европу и в следующие периоды».

Общая выручка «Роснефти» за минувший квартал в сравнении с январем – мартом выросла на 2,7% до 2,1 трлн руб., а чистая прибыль – на 41% до 220 млрд руб. При этом добыча жидких углеводородов снизилась на 2,7% до 56,7 млн т из-за временного ограничения «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных трубопроводов, пишет «Роснефть».

Проблемы с прокачкой сырья по трубопроводу «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти аномально высокую долю хлорорганических соединений. Белоруссия, а затем Польша и другие страны приостановили прокачку российской нефти. В мае в Польшу и Германию по «Дружбе» не поступило ни тонны нефти, а экспорт по трубе в Венгрию, Чехию и Словакию снизился в 2–3 раза.

«С июля проблема с "Дружбой" в целом была решена, серьезных перебоев с транспортировкой нефти не было, поэтому «Роснефть», вероятно, по результатам III квартала уменьшит поставки в Азию и увеличит в Европу», – считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. А вот начиная с IV квартала и особенно в следующем году тенденция опять может измениться из-за ужесточения правил по максимально допустимому уровню сернистости бункервочного топлива, в результате чего цена на высокосернистую Urals может упасть, а на низкосернистую нефть, идущую в Азию, вырасти. Это будет стимулировать «Роснефть» максимизировать поставки в Китай, особенно учитывая то, что отраслевые налоги в России рассчитываются на основе Urals, считает Маринченко.