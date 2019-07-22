Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Нефтяники без льгот

Россия вводит мораторий на новые налоговые льготы для нефтяников

Под него не попадет лишь один проект – Приобское месторождение «Роснефти»

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов несколько недель назад на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросил ввести до 2024 г. мораторий на предоставление новых налоговых льгот для нефтяников, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника и близкий к одной из крупных нефтяных компаний человек. Просьба удовлетворена, но лишь частично, говорят четверо собеседников «Ведомостей».

Действительно, вечером 22 июля на сайте kremlin.ru был опубликован перечень поручений правительству по итогам проведенного Путиным 10 июля совещания о развитии нефтяной отрасли. В нем говорится: до 31 декабря 2019 г. «ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений». За полгода правительство должно «завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений <...> на предмет экономической эффективности освоения <...> в текущих налоговых условиях» и «разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений».

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