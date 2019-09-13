«Аэрофлот» закроет бизнес-залы для владельцев золотых карт еще в 18 городах

Максим Стулов / Ведомости

«Аэрофлот» с 15 сентября закроет клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах 18 городов, говорится в клиентской рассылке компании. «Ведомости» ожидают комментария «Аэрофлота».

Ограничение распространяется на аэропорты в Анапе, Астрахани, Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Салехарде, Самаре, Саратове, Хабаровске и Якутске. «Сожалеем о доставленных неудобствах», – заявили в компании.

В качестве компенсации пассажиры рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» из этих городов получат 3000 миль на свои карты, говорится в сообщении.

В середине августа «Аэрофлот» ограничил доступ клиентам с золотыми картами в бизнес-залы аэропортов Магнитогорска и Архангельска. Ранее такие клиенты имели право бесплатного прохода во все бизнес-залы, даже если летели экономклассом. Таким образом, для владельцев золотых карт остались доступны бизнес-залы только в 10 региональных аэропортах из топ-20.

Пресс-служба «Аэрофлота» уточняла, что доступ в бизнес-залы всех аэропортов останется только у участников программы лояльности платинового уровня и у пассажиров, купивших билеты бизнес-класса. Компания объяснила решение экономической целесообразностью.

«Средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше, чем в Европе», – объяснял «Ведомостям» сотрудник «Аэрофлота». Если в Европе авиакомпания платит аэропорту за каждого пассажира в среднем 25 евро, а максимум – 40 евро, то в России даже в небольших аэропортах доступ пассажира в бизнес-зал обходится авиакомпании в среднем в 5000–7000 руб. (70–98 евро по курсу ЦБ. – «Ведомости»), добавил собеседник. При этом качество услуг в этих бизнес-залах не соответствует затратам, это подтверждают и опросы пассажиров, отмечал источник.

«Коммерсантъ» уточнял, что до этого «Аэрофлот» поставил российским региональным аэропортам ультиматум, потребовав снизить цены на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было свыше 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот-бонус» – 9,3 млн человек.