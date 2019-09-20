«Русагро» готовится к SPO

Денис Абрамов / Ведомости

«Русагро» готовится объявить о начале вторичного размещения бумаг (SPO), сообщили «Ведомостям» три потенциальных участника размещения. По их сведениям, сделка может состояться уже на текущей неделе. По данным одного из них, компания привлечет $200–300 млн, второй говорит о $250 млн.

Организаторами размещения выбраны JPMorgan, ВТБ и Альфа-банк, знает один из собеседников «Ведомостей». Представители «Русагро» и ВТБ отказались от комментариев, JPMorgan и Альфа-банка – на запросы не ответили.

О планах провести SPO «Русагро» стало известно в феврале. 15 марта акционеры группы одобрили размещение на Лондонской бирже до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR; одна акция равна пяти GDR), что соответствует примерно 19% от увеличенного уставного капитала. Точное количество бумаг и их стоимость компания обещала определить в ходе формирования книги заявок.

Но позже группа притормозила подготовку к размещению. Инвесторы связывали это с проверкой сделки по приобретению группой долга крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» в ноябре 2018 г. О возможном неумышленном нарушении санкций Евросоюза против России, введенных в 2014 г., сообщила сама компания в марте. Компания приобрела долг на 34,7 млрд руб. в рассрочку на 20 лет и для обеспечения по возникшим обязательствам перед Россельхозбанком (РСХБ) приобрела его 20-летние облигации на 19,9 млрд руб. Проверка связана с тем, что РСХБ находится под санкциями ЕС, говорил представитель «Русагро».

Ситуация урегулирована: 30 августа подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра признало, что приобретение облигаций РСХБ не нарушает санкции ЕС. Инвесторы болезненно реагируют на любую информацию о санкциях, хотя изначально вероятность того, что проверка завершится не в пользу «Русагро», была невелика, говорит инвестиционный менеджер «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин.

Сейчас бумаги компании торгуются в Лондоне и на Мосбирже. В сентябре гендиректор Максим Басов в интервью ТАСС сказал, что «Русагро» рассматривает SPO на Московской или Лондонской бирже. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что размещение планируется в Лондоне.

Для «Русагро» сейчас хорошее время для размещения еще и потому, что в последней отчетности оно показало хорошие финансовые результаты, отмечает Нигматуллин: выручка компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. выросла в 2,2 раза до 73,5 млрд руб., чистая прибыль – на 43% до 3,3 млрд руб. К тому же сейчас хорошая возможность для размещения, инвесторы готовы покупать бумаги.

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов, его контролирует семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Компания – лидер на рынке маргарина, занимает 3-е место среди производителей сахара в России и 4-е место по производству свинины. Группа провела первичное размещение на Лондонской бирже в 2011 г. Спустя пять лет она привлекла $250 млн в ходе SPO, из них почти $100 млн вложил сам Мошкович.

«Компания планирует инвестировать, приобретать другие компании, а также реализовывать интересный проект в Китае, поэтому капитал нам нужен. В качестве возможности привлечения этого капитала совет директоров компании дал руководству указание рассмотреть возможность проведения SPO», – говорил Басов в интервью ТАСС. По его словам, cогласно утвержденной в августе стратегии развития «Русагро» Китай станет главным направлением развития всей группы. У группы уже есть активы в Приморье – маслоэкстракционный и масложировой заводы, земельный банк свыше 90 000 га. В 2019–2020 гг. там планируется ввести шесть свинокомплексов, племенную ферму, убойное и мясоперерабатывающее производство. Группа уже договорилась о поставках сои китайской COFCO, а также планирует наладить поставки свекловичного жома и подсолнечного шрота в Китай, а в случае открытия рынка – экспортировать и свинину. Инвестиции в запуск всех проектов в Приморье Басов оценил в 30 млрд руб.

Также группа рассматривает возможность строить свинокомплексы непосредственно в Китае, рассказывал Басов. Если китайский проект «Русагро» будет утвержден, то он может выстрелить – в Китае из-за АЧС сократилось поголовье свиней, дефицит составляет 10 млн т, а цена на свинину выросла на 50%, напоминает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Кроме того, группа недавно начала развивать новое молочное направление, получив контроль над двумя предприятиями в Поволжье. В дальнейшем агрохолдинг намерен расширить мощности и войти в тройку крупнейших производителей сыра. Средства на такие масштабные проекты логично привлекать через SPO, считает Ибрагимов.

После того как в пятницу стало известно о планах «Русагро» провести SPO, его расписки на Лондонской бирже подешевели на 3,7% до $10,4 за штуку.