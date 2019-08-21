«Русагро» купила долю в одном из крупнейших производителей свинины в России

Александр Кондратюк / РИА Новости

Группа «Русагро» сообщила о покупке 22,5% акций группы компаний «Агро-Белогорье». Это подтверждают и данные ЕГРЮЛ: изменения в реестр внесены 20 августа. Ранее эта доля принадлежала Александру Соловьеву, которого издание «Коммерсантъ-Черноземье» называет бывшим председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка. Соловьев подтвердил «Коммерсанту» продажу доли.

Доля основного владельца «Агро-Белогорья», депутата Белгородской областной думы Владимира Зотова, – 72,5% – не изменилась, как и у гендиректора группы Ларисы Ковалевой (5%) .

Под управлением «Агро-Белогорья» 20 свинокомплексов, зерновые компании, комбикормовые заводы и другие активы преимущественно в Белгородской области. В 2018 г. «Агро-Белогорье» занимала третье место среди производителей свинины в России с долей 5,3%, выпустив 219 000 т в живом весе, согласно данным Национального союза свиноводов. Земельный банк белгородской группы – 111 000 га, по данным BEFL на апрель 2019 г. Консолидированные финансовые показатели «Агро-Белогорье» не раскрывает. За 2017 г. (более поздних данных нет) Forbes оценивал выручку группы в 70 млрд руб., что позволяло ей занять 133-е место среди крупнейших российских частных компаний.

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов, его контролирует семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Агрохолдинг лидирует на рынке маргарина, замыкает тройку среди производителей сахара в России, а также занимает четвертое место по производству свинины. В 2018 г. «Русагро» выпустила 205 000 свинины, ее доля среди производителей — 5,3%, по данным Национального союза свиноводов, многолетним лидером по-прежнему остается «Мираторг» с долей 10,2% (423 000 т свинины). Выручка «Русагро» по МСФО за первое полугодие 2019 г. выросла в 2,2 раза до 73,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 43% до 3,3 млрд руб.

«Русагро» рассчитывает на расширение сотрудничества с «Агро-Белогорьем» и реализацию синергетического эффекта. Соловьев объяснил выход из «Агро-Белогорья» необходимостью дальнейших инвестиций в свой медицинский бизнес. «Мы планируем строительство в Воронеже одного из крупнейших в стране центров реабилитации больных с проблемами с опорно-двигательной системой и сердечно-сосудистыми заболеваниями»,— сказал он «Коммерсанту-Черноземье». «Ведомостям» связаться с ним пока не удалось.