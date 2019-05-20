Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов, его контролирующий акционер – семья экс-сенатора Вадима Мошковича Максим Стулов / Ведомости

Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб. Существеннее всего вырос оборот масложирового подразделения – вчетверо до 16,9 млрд руб. Это связано с ростом продаж бутилированного масла и тем, что компания увеличила переработку подсолнечника, запустив переработку на заводах «Солнечных продуктов» по давальческой схеме, объяснил гендиректор агрохолдинга Максим Басов. В октябре 2018 г. «Русагро» объявила о приобретении контроля над «Солнечными продуктами» и впоследствии выкупила 34,7 млрд руб. долга холдинга перед Россельхозбанком.

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов, его контролирующий акционер – семья экс-сенатора Вадима Мошковича (71,9%). Он занимает третье место в России по производству сахара, четвертое – по производству свинины, первое – по производству маргарина и др.

Существенно выросла выручка группы и в сегменте растениеводства – в 3,7 раза до 5,6 млрд руб. из-за роста цен на продукцию и увеличения продаж в натуральном выражении. В частности, пшеница и ячмень в I квартале 2019 г. стоили в два раза дороже, чем годом ранее: 13,1 руб./кг и 11,5 руб./кг соответственно. «Русагро» замыкает тройку лидеров в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL – земельный банк компании, по ее данным, на 31 марта составлял 649 000 га. Выручка мясного подразделения также увеличилась – на 20% и достигла 5,2 млрд руб.

По итогам отчетного периода сократилась только выручка сахарного бизнеса – на 13% до 4,5 млрд руб. Среди причин – снижение продаж сахара на 37% до 104 000 т, что частично было компенсировано ростом цен на 31% до 36,5 руб./кг, пишет «Русагро».

Чистая прибыль группы в I квартале увеличилась в 6,8 раза до 1,4 млрд руб. Рост связан с увеличением скорректированного показателя EBITDA (в 2,4 раза до 4 млрд руб. – «Ведомости») и увеличением процентного дохода (в 3,2 раза почти до 3 млрд руб.), объяснил представитель компании. Наибольший прирост EBITDA дал сельскохозяйственный (+1,4 млрд руб.) и сахарный дивизионы (449 000 млн руб.), уточняется в презентации компании.

Ранее финансовые результаты за I квартал объявил другой крупный агрохолдинг – «Черкизово» семьи Михайловых. Его выручка увеличилась на 24,6% год к году до 26,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – в 3,6 раза до 1,8 млрд руб. Самый существенный рост выручки показало производство курятины – на 39,4% до 15,7 млрд руб., сообщала компания.