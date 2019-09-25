«Газпром» купит у Ротенбергов двух своих подрядчиков в течение месяца

Покупка еще одного стройподрядчика у Геннадия Тимченко – «Стройтранснефтегаза» – может состояться до конца года

Евгений Разумный / Ведомости

Сделки Аркадия Ротенберга и его сына Игоря Ротенберга по продаже «Стройгазмонтажа» и «Газпром бурения» совместной компании Газпромбанка и «Газпрома» – «Газстройпрому» будут закрыты в течение месяца. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к участникам переговоров. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщил РБК.

Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что сделки могут закрыть 2 октября на газовом форуме в Санкт-Петербурге. Второй это опровергает и уверяет, что сделки закроются в течение месяца, третий – «в ближайшее время».

Активы обойдутся «Газстройпрому» не менее чем в 117 млрд руб. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что «Газпром бурение» оценено в 47 млрд руб. Другой – что в 58 млрд руб. Расходятся и данные об оценке «Стройгазмонтажа». Один называет 70–75 млрд руб., другой – 90–95 млрд руб.

100% «Стройгазмонтажа» принадлежит Ротенбергу-старшему. Компания – один из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома». Также она известна тем, что получила генподряд на строительство Крымского моста.

78,71% «Газпром бурения» принадлежит Игорю Ротенбергу. Эта компания занимается строительством для «Газпрома» скважин на суше и шельфе на всей территории России.

Обе компании когда-то контролировались «Газпромом». «Стройгазмонтаж» Ротенберг-старший создал на базе купленных в 2008 г. у «Газпрома» пяти строительных «дочек». В 2011 г. он же приобрел у «Газпрома» «Газпром бурение», а впоследствии передал контроль над компанией сыну. Выручка «Стройгазмонтажа» в прошлом году была 304 млрд руб., у «Газпром бурения» – 78,7 млрд руб., чистая прибыль – по 9,9 млрд и 8,6 млрд руб соответственно.

У «Газпрома» до прошлого года было три крупнейших строительных подрядчика – помимо «Стройгазмонтажа» это «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазконсалтинг», который был основан Зиядом Манасиром. В прошлом году «Газпром» получил контроль над «Стройгазконсалтингом».

РБК писал, что структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке и «Стройтранснефтегаза» Тимченко. Переговоры идут, подтверждают собеседники «Ведомостей». Сделка должна состояться до конца года, утверждает один из собеседников «Ведомостей».

Покупателем строительных активов у Ротенбергов собеседники «Ведомостей» называют «Газстройпром». 49% этой компании принадлежит «Газпрому», 25% – Газпромбанку. Оставшимися акциями владеют физлица.

Представители Ротенбергов и Газпромбанка от комментариев отказались, представители Тимченко и «Газпрома» на вопросы «Ведомостей» не ответили.

«Желание продавцов выйти из бизнеса скорее всего связано с изменением подходов «Газпрома» к осуществлению крупных инвестпроектов», – рассуждает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. «Компания переходит на EPC-контракты (при которых контрактор несет на себе риски по выполнению графика работ, а также по выполнению бюджета) без дробления на подряды. Еще одним фактором может быть завершение ряда крупных строек «Газпрома», – считает он.

«Газпром», похоже, взял курс на оптимизацию затрат, этого долгое время хотел от него рынок. Видимо, для достижения этой цели компания покупает когда-то проданные активы, а также произвела перестановки в топ-менеджменте и изменения в корпоративной структуре», – полагает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Газпром» активно добивается снижения стоимости работ по своим стройкам, рассказывает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из подрядчиков. «Давит «Газпром» и на компании, которые поставляют оборудование и материалы, например трубы», – говорит собеседник «Ведомостей» в компании – производителе труб. Так, в прошлом году «Газпром» добился от производителей труб большого диаметра снижения стоимости продукции на 20%.

«Продажа сервисных активов – давно наметившийся общемировой тренд, но, для того чтобы добиться от подрядчиков качественной работы и рыночных тарифов, нужна конкуренция, в России с этим плохо, что делает ценообразование непрозрачным», – считает Маринченко. Он говорит, что «европейские цены на газ сейчас находятся на рекордно низком уровне и восстановление вряд ли будет быстрым. Если «Газпрому» удастся материально снизить затраты, в том числе связанные с бурением, это хоть немного, но нивелирует эффект низких цен».

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер в июне говорил, что переход на EPC-контракты направлен на «создание эффективного механизма контроля за инвестиционно-строительным циклом, механизма контроля от головной компании до конкретного исполнителя».