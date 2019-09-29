За это время компании удалось оправиться от кризиса в Мексиканском заливе и войти в капитал «Роснефти». Уход Дадли не изменит статус-кво в госкомпании, говорят эксперты

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Руководящий BP 10 лет Боб Дадли может покинуть свой пост Pat Sullivan / AP

Боб Дадли, гендиректор BP, готовится уйти в отставку, сообщает Sky News. Собеседник «Ведомостей», знакомый с Дадли, утверждает, что уход топ-менеджера готовится, это плановая операция, процесс длится уже два года.

Об уходе Дадли может быть объявлено в конце октября, когда BP опубликует отчетность за III квартал, выяснил Sky News. Претендентом на его должность считается Бернард Луней, он работает в BP с 1991 г. и сейчас отвечает за добычу. Дадли уже обсуждал свой уход с председателем совета директоров компании Хельге Лундом, который также считается претендентом на пост гендиректора, продолжает Sky News. Уход Дадли может затянуться на 12 месяцев, заключает Sky News. Представитель BP не ответил «Ведомостям», а Sky News он заявил, что не комментирует слухи.