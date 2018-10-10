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Гендиректор BP Боб Дадли: без «Роснефти» и «Газпрома» энергосистема Европы рухнет

Найти альтернативу госкомпаниям будет или очень трудно, или вовсе невозможно, считают эксперты
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Введение США санкций против «Газпрома» и «Роснефти», как это случилось с производителем алюминия UC Rusal, фактически приведет к отключению энергосистемы Европы. Об этом передало Reuters со ссылкой на гендиректора британской BP Боба Дадли. Обоснования своих слов топ-менеджер не привел. ВР владеет 19,75% «Роснефти».

Резидентам США запрещено вести дела с людьми и структурами, попавшими в американские санкционные списки. А для нерезидентов есть риск самим попасть под санкции в случае существенных операций с подсанкционными лицами.

Поэтому в случае введения санкций против «Газпрома» и «Роснефти» европейским компаниям придется разорвать с ними отношения. Но такой вариант маловероятен, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Европа очень зависит от поставок «Роснефти» и в особенности «Газпрома».

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