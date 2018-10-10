Гендиректор BP Боб Дадли: без «Роснефти» и «Газпрома» энергосистема Европы рухнет

Найти альтернативу госкомпаниям будет или очень трудно, или вовсе невозможно, считают эксперты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Санкции против «Роснефти» и «Газпрома» приведут к отключению энергосистемы Европы Максим Стулов / Ведомости

Введение США санкций против «Газпрома» и «Роснефти», как это случилось с производителем алюминия UC Rusal, фактически приведет к отключению энергосистемы Европы. Об этом передало Reuters со ссылкой на гендиректора британской BP Боба Дадли. Обоснования своих слов топ-менеджер не привел. ВР владеет 19,75% «Роснефти».

Резидентам США запрещено вести дела с людьми и структурами, попавшими в американские санкционные списки. А для нерезидентов есть риск самим попасть под санкции в случае существенных операций с подсанкционными лицами.

Поэтому в случае введения санкций против «Газпрома» и «Роснефти» европейским компаниям придется разорвать с ними отношения. Но такой вариант маловероятен, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Европа очень зависит от поставок «Роснефти» и в особенности «Газпрома».