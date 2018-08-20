Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4634 от 20.08.2018 под заголовком: «Газпром» готовится к войне за Европу

«Газпром» готовится к войне за Европу

Компания открывает электронную торговую платформу для продажи газа европейским странам
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17 августа «Газпром экспорт» сообщил об открытии электронной торговой платформы для продаж газа в Европу. «Этот инструмент позволит усовершенствовать взаимодействие с нашими покупателями в Европе, сделав механизм продажи газа еще более эффективным. Кроме того, мы рассчитываем, что эта платформа станет дополнительным способом оптимизации поставок газа», – цитируются в сообщении слова гендиректора компании Елены Бурмистровой.

О сроках и форме проведения первой торговой сессии компания пока не сообщает, но площадка уже открыта для регистрации участников. Квалификация участников торгов займет не менее трех недель с момента подачи заявки. Исходя из этого следует, что начать торговлю на электронной площадке «Газпром» может уже в сентябре. Дополнительных комментариев «Газпром экспорт» не предоставил.

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