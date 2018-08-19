Песков раскрыл подробности разговора Путина и Меркель

Одной из тем переговоров стало спасение «Северного потока – 2» от санкций США

Переговоры Путина и Меркель проходили вечером в субботу в резиденции Мезеберг в немецком городе Гранзе Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу вечером провели переговоры в резиденции Мезеберг в немецком городе Гранзе, они продлились три часа. Это была «очень полезная своевременная беседа по сверке часов» по целому ряду вопросов, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Стороны обсудили кризис на Украине, ситуацию в Сирии, сохранение ядерной сделки с Ираном, а также строительство «Северного потока – 2»

В ходе переговоров, в частности, был затронут вопрос о возможных санкциях США против компаний, участвующих в строительстве газопровода, сообщил Песков. По его словам, речь шла о мерах по защите проекта: «Есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен и поэтому обходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств, с тем чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта. Он является абсолютно коммерческим и соответствует интересам всех», – сказал пресс-секретарь. Песков не стал конкретизировать, какие именно защитные механизмы могут быть применены в данном случае. На соответствующий вопрос он ответил: «Различные».

В целом при обсуждении «Северного потока – 2» Путин и Меркель сошлись на том, что «абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект», добавил Песков. По его словам, в ходе переговоров, в частности, шла речь о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины.

Перед началом переговоров Меркель обозначила свою позицию по «Северному потоку – 2». По ее мнению, после запуска газопровода Украина должна сохранить свою роль страны – транзитера газа. В ответ Путин заявил, что строительство «Северного потока – 2» – исключительно экономический проект и он не закрывает транзит газа через Украину. Однако, по его словам, транзит газа через украинскую территорию должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешения на строительство компании – оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG выдали все эти страны, кроме Дании.

Общая стоимость газопровода оценивается в 9,5 млрд евро. Ввод в строй намечен на конец 2019 г. Единственный акционер Nord Stream 2 AG – «Газпром». Европейскими партнерами по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

В субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США могут в ближайшие недели объявить о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2».

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