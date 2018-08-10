Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут вокруг Дании
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Nord Stream 2 AG 10 августа передала в Датское энергетическое агентство (ДЭА) вторую заявку на строительство нового морского трубопровода «Газпрома», говорится в сообщении проектной компании. «На основе результатов исследований, инженерных и экологических оценок, проведенных в последние месяцы, был определен жизнеспособный маршрут. Этот альтернативный [маршрут] длиной 175 километров, проходит к северо-западу от [острова] Борнхольм, пересекает датскую ИЭЗ (исключительную экономическую зону – «Ведомости»), - говорится в сообщении проектной компании. - Через датские территориальные воды он не проходит».
Новая заявка не отменяет поданной ранее, подчеркивается в сообщении Nord Stream 2 AG. Компания по-прежнему считает изначальный маршрут предпочтительным.
Изучение альтернативных вариантов укладки трубопровода вызвано тем, что до сих пор не получен ответ от МИД Дании, где заявка находится с января 2018 г., объясняется в сообщении Nord Stream 2 AG. Разрешения на строительство со стороны всех остальных стран уже получены.
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