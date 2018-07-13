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Что общего у НАТО и Nord Stream2

Президент США в Брюсселе рассуждал как политик, а не бизнесмен
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«Германия полностью контролируется Россией, потому что они [немцы] будут получать от 60 до 70% энергии для себя от России, а новый газопровод [«Северный поток – 2»], вот скажите мне, разве он приемлемый, потому что я думаю, что нет, и я думаю, что это очень плохое дело для НАТО» – примерно такой текст произнес президент США Дональд Трамп, когда нападал на союзников по Североатлантической оборонительной организации. Президент Трамп считает (небезосновательно), что США несут большую часть финансовой нагрузки при обеспечении жизнедеятельности НАТО; оборонные расходы США – почти 4% ВВП, а большинство европейских стран даже до 2% не дотягивают, а должны быть, по мысли президента США, те же 4%.

Кажется, где газ – а где военные расходы? Но «Северный поток – 2» явно вызывает у Трампа раздражение – вплоть до того, что он грозит санкциями европейским компаниям, которые в строительстве трубопровода участвуют. Логика американского президента тут какая-то политическая, а не бизнесовая – хотя и считается, что он настоящий бизнесмен и любит сделки, покупать газ он предлагает не где дешевле, а где полезнее стратегически. Прежде использование газового оружия (несколько в иной форме, правда) было прерогативой российских властей – но известно же, что подходы президентов Трампа и Путина к международной жизни схожи.

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