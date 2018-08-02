Бизнес / ТЭК

«Северный поток – 2» может обойтись без Дании

Новый маршрут не требует новых разрешений и к удорожанию проекта не приведет
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«Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG не нужно дополнительных разрешений», – сказал на пресс-конференции по результатам деятельности OMV исполнительный член совета директоров австрийской компании Манфред Ляйтнер. Подробностей он не раскрыл, но подчеркнул, что к удорожанию проекта это привести не должно: «Общая стоимость проекта останется прежней – как и говорилось при запуске проекта, она составляет 9,5 млрд евро».

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