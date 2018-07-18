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В конгресс США внесли проект о санкциях против «Северного потока - 2»

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение в конгресс США законопроект о санкциях против строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом говорится на официальном сайте сенатора.

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы», — говорится в заявлении. Законопроект предполагает введение санкций против газопровода, «который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими экспортными трубопроводами».

В конце июня власти США заверили Германию, что против подрядчиков, задействованных в проекте «Северный поток - 2», американские власти не будут вводить санкции. Об этом Reuters рассказала представитель министерства экономики Германии. Агентство отмечает, что она не уточнила, когда именно США дали соответствующие гарантии.

В мае The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности заявили изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в страны ЕС.