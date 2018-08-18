Путин и Меркель оценили роль Украины после ввода «Северного потока – 2»

Путин в субботу прибыл в Германию на встречу с Меркель. Переговоры проходят в резиденции Мезеберг в городе Гранзе AP

Президент России Владимир Путин в субботу прибыл в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель. Переговоры проходят в резиденции Мезеберг в городе Гранзе, который расположен в 70 км от Берлина.

До начала переговоров Путин и Меркель сделали заявление для прессы, во время которого обозначили основные темы сегодняшней беседы. Одна из них — «Северный поток — 2».

По мнению Меркель, после запуска газопровода Украина должна сохранить свою роль страны — транзитера газа. «Я считаю, что Украина должна сохранить роль при транзите газа в Европу и в случае существования "Северного потока — 2", — сказала канцлер Германии. — И я очень рада, что удалось начать промежуточные переговоры между Россией и Украиной при участии ЕС».

В ответ Путин заявил, что строительство «Северного потока —2» — исключительно экономический проект и он не закрывает транзита газа через Украину. Однако, по его словам, транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения.

«Вместе с германскими партнерами мы работаем над проектом нового магистрального газопровода "Северный поток — 2". Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное — удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы», — сказал Путин. Он отметил, что потребление российского газа постоянно увеличивается, в этом году оно уже выросло на 13%. При этом Россия всегда была надежным поставщиком, вносила и вносит вклад в энергобезопасность Европы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

Проект уже не первый год вызывает споры в Евросоюзе. Например, Польша видит в нем угрозу для транзита российского газа через Украину и не раз призывала власти США ввести санкции в отношении проекта.

Помимо газопровода Путин и Меркель намерены обсудить ситуацию на Украине. Перед переговорами канцлер Германии выразила надежду на то, что к началу учебного года на Украине вновь установится перемирие. Путин также надеется на улучшение ситуации на Украине, но при этом он подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям по-прежнему нет.

Темой переговоров также станет ядерная сделка с Ираном. Путин и Меркель согласились, что ее необходимо сохранить.

Кроме того, лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии. Меркель отметила, что сейчас важнее всего избежать гуманитарной катастрофы в этой стране. По словам Путина, в Сирии в первую очередь нужно помогать тем районам, куда могли бы вернуться беженцы, в том числе из Европы.

Планировалось, что переговоры начнутся в 18.45 по местному времени (19.45 мск), но они начались примерно на полчаса позже из-за задержки Путина. Перед тем как прилететь в Берлин, он заехал в австрийский Грац на свадьбу министра иностранных дел Австрии. Путин пробыл там около часа. Президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Перед отъездом Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии