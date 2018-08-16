Политика / Международные отношения

Чего ждать от новых переговоров Путина и Меркель

Встреча лидеров России и Германии вызвана непредсказуемой политикой администрации США
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Владимир Путин в субботу встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча пройдет в Берлине, лидеры обсудят политические и экономические темы. «Это сверка часов по всем важнейшим проблемам, это и международный круг вопросов – по Украине, Сирии, рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются страны, и с последствиями этих рестрикций», – сообщил Дмитрий Песков.

Неожиданный визит Путина наглядно показывает, как традиционные союзники и противники США резко меняют политический курс из-за непредсказуемых дипломатических шагов Дональда Трампа, пишет The New York Times. Экономика обеих стран несет убытки от новых пошлин на сталь и алюминий, обе страны опасаются обострения отношений США и Турции. Страны, скорее всего, будут обсуждать возможности противодействия санкционной политике США, приводит издание мнения экспертов. «Я не думаю, что визит приведет к резкому улучшению российско-германских отношений, но страны явно готовы сотрудничать в сферах общих интересов», – считает Штефан Мейстер, глава Центра Роберта Боша.

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