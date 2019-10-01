«Лукойл» начинает новый выкуп акций на $3 млрд

Евгений Разумный / Ведомости

Вторая по величине нефтяная компания в России – «Лукойл» вновь объявил о скупке акций на открытом рынке. Сумма выкупа – $3 млрд, «Лукойл» намерен завершить выкуп 5,1% от капитала до 30 декабря 2022 г., сообщила компания.

«Лукойл» планирует выкупать как обыкновенные акции, так и депозитарные расписки. Скупка акций будет производиться из расчета по $82,74 (цена закрытия в понедельник) за одну депозитарную расписку на Лондонской бирже.

Покупать акции будет, как и в прошлый раз, Lukoil Securities Limited – эта компания скупила в ходе предыдущего раунда 4,95% акций на $3 млрд. Затем после объявления оферты «Лукойлом» на выкуп 4,66% бумаг «дочка» передала головной компании 2,06%. Эта доля в середине августа была погашена. То же самое произошло и с 2,6% акций, которые «Лукойл» выкупил напрямую с рынка по решению собрания акционеров.

На балансе Lukoil Securities Limited еще осталось 2,73% бумаг стоимостью 107,9 млрд руб.

Инвесторы новость оценили: акции «Лукойла» на Московской бирже подорожали в моменте более чем на 3,8% при росте индекса Мосбиржи на 0,89%. К закрытию вчерашнего дня компания подорожала на 2,65% до 3,95 трлн руб. Большинство из опрошенных «Ведомостями» экспертов уверены, что скупленные при новом выкупе акции будут погашены. Представитель «Лукойла» не ответил на вопросы «Ведомостей».

«Новый выкуп будет проходить согласно стратегии 50/50, при которой компания тратит 50% дополнительного свободного денежного потока на выкуп акций при цене нефти выше $50 за баррель», – напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, программа выкупа, как и в прошлый раз, может быть выполнена досрочно. Изначально предполагалось завершить первый выкуп до конца 2022 г. Но в ноябре 2018 г. менеджмент ускорил процесс и завершил выкуп летом 2019 г. Полищук рассчитывает, что «Лукойл» погасит купленные бумаги, соответственно, вырастет прибыль на акцию и дивиденды. «Мы считаем, что программа выкупа положительно скажется на стоимости компании», – говорит он.

По данным «Лукойла» на конец прошлого года, доля менеджмента в структуре акционеров компании (с учетом прямого владения Вагита Алекперова и Леонида Федуна) составляла 36%, после завершения первого выкупа и после погашения всех квазиказначейских пакетов второго выкупа доля основных владельцев может увеличиться до 39%. Но Lukoil Securities Limited владеет еще 4,8% акций компаний, которые остались от покупки с рынка пакета ConocoPhillips и которые компания намерена потратить на вознаграждение менеджерам.

«Программа выкупа будет осуществляться за счет свободного денежного потока после дивидендов, при текущих ценах на нефть занимать дополнительные деньги для ее проведения «Лукойлу» не придется», – уверен старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Долговая нагрузка «Лукойла» находится на крайне низком уровне», – напоминает он. Отношение чистого долга к EBITDA на историческом минимуме – 0,09 EBITDA по итогам II квартала 2019 г., сообщала компания. «Лукойл» будет и дальше тратить деньги на выкуп акций из-за того, что в России отсутствуют точки роста. Выкуп – альтернатива дивидендам и это естественный шаг, считает Маринченко.

В прошлом году «Лукойл» вошел в топ-10 самых прибыльных для инвесторов компаний в мире, посчитала The Boston Consulting Group (BCG). Компания учитывала дивиденды и рост капитализации. Доходность от владения акциями «Лукойла» с 2014 по 2018 г. составила 27,1% – больше, чем у «Новатэка» (23,5%), а также Сбербанка (16,6%), пишет BCG. По итогам 2018 г. лишь эти три российские компании прошли в топ-50.