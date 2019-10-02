Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: «Юла» решила раскручиваться
Выручка сервиса «Юла» может вырасти в 8 раз за четыре года
Но пока сервис остается убыточным
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Евгений Егоров / Ведомости
Сервис объявлений «Юла» (принадлежит Mail.ru Group) в 2021 г. может получить выручку в размере 7–8 млрд руб., прогнозируют аналитики Альфа-банка. На прошлой неделе «Юла» провела презентацию для инвесторов, во время которой обнародовала прогноз выручки от объявлений общего характера (без учета рубрик «Авто» и «Недвижимость») в размере 5 млрд руб. Аналитики прогнозируют, что совокупная выручка компании может вырасти более чем на 30–50%.
«Ведомости» ознакомились с копией презентации, а представитель «Юлы» подтвердил и содержание документа, и то, что презентация действительно была.
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