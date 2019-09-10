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«Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения

Сервис объявлений «Юла» запустил голосовые звонки в приложении. В «Юле» каждый день совершается порядка 500 000 звонков и введение этой функции позволит пользователям сэкономить, поясняют в компании. Кроме того, это сделает связь внутри сервиса более безопасной, так как номера собеседников раскрываться не будут.

Звонки реализованы на базе технологий социальной сети «Одноклассники». Их можно осуществлять из любой точки мира. Эта функция уже по умолчанию доступна для всех пользователей мобильного приложения на Android и скоро появится на iOS.

В будущем «Юла» планирует полностью убрать возможность совершения звонков по номеру телефона, отмечается в сообщении компании. Для связи сервис оставит только чат и звонки внутри приложения.

Сервис «Юла» был запущен Mail.ru Group в 2015 г. Он позволяет размещать и находить объявления о продаже товаров или услуг с учетом геолокации и интересов пользователей. Число пользователей сервиса в марте 2019 г. составляло 27 млн человек.