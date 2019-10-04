Продажи автомобилей в этом году сократятся после двух лет бурного роста

До сих пор Ассоциация европейского бизнеса надеялась на слабый, но все же рост рынка

Даже продажи Lada выросли всего на 1 машину Артем Геодакян / ТАСС

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пересмотрел прогноз продаж автомобилей на российском рынке с позитивного на слабо негативный. По итогам года может быть продано не более 1,76 млн машин, сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Это на 2,3% меньше, чем в 2018 г., и на 5,8% хуже прогноза начала года. Тогда ассоциация ожидала небольшого роста рынка – на 3,6%, или до 1,87 млн шт.

В сентябре продажи были почти на уровне прошлого года (меньше на 0,2%) и это неплохой результат, принимая во внимание спад последних месяцев, считает Шрайбер. Рынок, не считая незначительного роста в январе и марте, в этом году постоянно падал. Продажи с января по сентябрь сократились на 2% в годовом выражении.

Это существенное отступление от тренда: последние два года продажи новых автомобилей в России росли двузначными темпами: в 2017 г. – на 11,9%, в 2018 г. – на 12,8%.

Стагнация распространилась даже на лидера российского рынка – «АвтоВАЗ» (контролируется Renault). До сих пор продажи Lada росли заметно, но теперь замедлились: в сентябре было продано 31 516 автомобилей, всего на 1% больше, чем в сентябре 2018 г. В августе стало известно, что «АвтоВАЗ» снизил скорость сборочных линий, а «GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера. Неутешительны результаты у Kia – 19 194 (рост продаж на 1%) и Hyundai – 16 050 (без изменений).

«ВТБ капитал» тоже изменил прогноз роста рынка по итогам года, снизив его до 0,3% с 6–7%. Главная причина – слабый потребительский спрос, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Господдержка помогла лишь стабилизировать спрос, в плюс рынок так и не вышел. Деньги на программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга – выделялись дважды: в начале года – 10,4 млрд руб. (закончились весной) и с 1 июля – 6 млрд на автокредитование и 4 млрд на лизинг.

В массовом сегменте интерес у покупателей к новым автомобилям есть, но пока их интересует информация, а не покупка, говорит Дмитрий Макарычев, директор филиала «Авилон. Hyundai». По его словам, на продажи в массовом сегменте в целом продолжает влиять и уход бренда Ford, продажи которого значительно падают месяц за месяцем. «Авилон» ранее прогнозировал колебания рынка – от падения на 10% до незначительного роста. Пока сбывается негативный сценарий, говорит Макарычев. Не стоит ожидать положительных тенденций на рынке с учетом сокращения программ господдержки и отсутствия планов их возобновления до конца 2019 г., согласен Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «Автоспеццентр».

Дальнейшие перспективы российского автомобильного рынка неопределенны, поскольку в правительстве обсуждается еще одно существенное повышение утилизационного сбора в 2020 г., говорит Шрайбер. Провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили Минпромторг предлагает с 1 января 2020 г. Как предполагается, базовые ставки останутся прежними: 20 000 руб. для легковых и 150 000 руб. для коммерческих автомобилей. Но изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от типа машины, возраста и объема двигателя. В итоге, например, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1–2 л нужно будет заплатить 178 400 руб. против нынешних 84 000 руб., говорится в проекте постановления правительства.

Рост ставок утилизационного сбора сможет незначительно взбодрить авторынок, но влияние этого фактора несущественно, поскольку коснется только импортируемых автомобилей, говорит Авакян. Импортируются сейчас в основном дорогие иномарки (Mercedes, Lexus), сомнительно, что их покупатели обратят внимание на повышение утилизационного сбора, согласен Беспалов.

Нужны срочные меры поддержки спроса для всех игроков отрасли, дилеры свои возможности уже исчерпали, говорит Макарычев. Результат года будет во многом зависеть от поведения производителей, в том числе скидок и промоакций, хотя вряд ли такие акции будут очень агрессивными, говорит Беспалов: в итоге рынок сможет лишь выйти «в ноль».