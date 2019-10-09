femfatal / instagram.com

В России подан первый коллективный иск по новым правилам, которые заработали с 1 октября. Претензии на 3 млн руб. к производителю косметики «Фем фаталь рус» предъявили 29 человек, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса по финансированию судебных споров Platforma.

Раньше с таким иском в суд (в данном случае арбитражный) могли обращаться только предприниматели, теперь такую возможность получили и физические лица. Прежде потребители могли объединять однотипные иски в суде, но суды рассматривали каждый иск отдельно, а у других граждан не было возможности присоединиться к ранее заявленным требованиям. Теперь же, если истцов больше 20, они могут подать коллективный иск в суд общей юрисдикции.

Состав дела

Один из первых таких исков уже есть, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса по финансированию судебных споров Platforma. «7 октября мы отправили первый коллективный иск потребителей по новым правилам в судебный участок № 7 Московского района г. Чебоксары через DHL (это стандартная процедура). Наших клиентов ввели в заблуждение о составе косметики, и теперь они требуют от Instagram-бренда FemFatal возмещения суммы покупки и морального вреда», – говорит юрист Platforma Софья Жалялова.

3 октября Мировой суд Щербинского района Москвы удовлетворил иск блогера Екатерины Конасовой к ООО «Фем фаталь рус», сообщила блогер у себя на YouTube-канале.

Летом она обнаружила в составе сыворотки антибиотик тетрациклин, о наличии которого производитель не сообщал, а также выявила несоответствие состава тому, что указано на этикетке продукта. Видео с разбором продукта на YouTube собрало 1,5 млн просмотров.

Суд частично удовлетворил иск Конасовой к FemFatal и обязал компанию выплатить ей стоимость сыворотки (1490 руб.), компенсацию морального вреда (1000 руб.) и 14 800 руб. судебных расходов, говорится в копии решения, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили обе стороны.

«Мы категорически не согласны с этим решением, оно противоречит действующим законам, а истец злоупотребляет своим правом, так как не является клиентом нашей компании», – заявил «Ведомостям» представитель «Фем фаталь рус» Александр Ковалев. «В качестве доказательства истец использовал исследование Центра химических исследований (ЦХИ) г. Москвы с множеством критических ошибок, не позволяющих считать его выводы достоверными. Например, исследование проводил не профильный специалист, в документе не было фото фиксации проводимых исследований. Нет заметок о том, что образец, представленный на исследование, вскрыт, хотя на фотографии отчетливо видно срыв контрольной пломбы упаковки; не были достигнуты температуры нагрева исследованного образца, что противоречит методике проведения исследования и не позволило обнаружить компоненты, находящиеся в составе продукта; метод определения антибиотика в составе не является качественным, также ЦХИ проинформировал нас, что обнаружил антибиотики в следовой примеси, что не является, по мнению специалистов, основанием для таких выводов, так как содержание его менее 0,01% и признается ложным срабатыванием», – перечисляет Ковалев.

По его словам, компания представила в суд заключение специалиста по той самой партии, которая находилась у истца, в котором говорится, что продукт безопасный, в его составе нет антибиотиков, а сам заявленный состав полностью соответствует содержимому продукта. Кроме того, проверка Роспотребнадзора Чувашии не выявила нарушений, заключает он.

После публикации видео с разбором продукта на Platforma поступило 483 заявки от потребителей на общую сумму более 10 млн руб., говорит ее представитель. «В итоге к коллективному иску присоединились 29 истцов, остальные смогут сделать это позже через сайт Platforma. Все истцы просят возместить сумму покупки и моральный вред. Общая сумма требований – 2,95 млн руб. От каждого истца требуется заявление, расходы возлагаются на инициативное лицо (в данном случае судебные издержки берет на себя сервис Platforma)», – объясняет он.

Гражданское оружие

Коллективные иски позволяют вскладчину финансировать ведение судебных процессов и тем самым уменьшать расходы каждого потребителя. Это эффективный инструмент защиты прав потребителей, если цена каждого отдельного иска небольшая, но общая сумма требований выглядит внушительно, а значит, имеет смысл инициировать судебный процесс, говорит адвокат, советник Bryan Cave Leighton Paisner Russia Евгений Орешин.

Под удар прежде всего попадут компании, чья деятельность касается широкого круга граждан: производители потребительских товаров (продукты питания, косметика, бытовая техника, автомобили и проч.), фармацевтические компании, застройщики, банки, страховые компании, поставщики коммунальных услуг, перечисляет он.

Последствия для бизнеса

Новые поправки в Гражданский процессуальный кодекс позволяют массово предъявлять коллективные иски, они могут стать новой угрозой для компаний, считает Орешин, – например, когда недостаток товаров и услуг носит чувствительный для компаний характер (если удовлетворение иска повлечет отзыв большой партии товара или прекращение его производства).

Есть надежда, что работа компаний с потребителями изменится в лучшую сторону, не исключает юрист Enforce Law Company Владислав Сильченко: «Может вырасти качество товаров и услуг, компании будут внимательнее относиться к требованиям потребителей. Ведь проигрыш судебного спора будет вести к большим расходам, что может привести к крайне негативным последствиям вплоть до банкротства».

Работа компаний с такими значимыми исками будет сложной, расходы по этой категории споров могут вырасти, но не критично, ведь крупные компании постоянно сталкиваются с различными изменениями в законодательстве, рассуждает Орешин.

Хотя регламентация процессуальных деталей сделала механизм чуть более понятным, есть ощущение, что некоторые формулировки закона не отвечают интересам потребителей, указывает партнер юридической фирмы Petrol Chilikov Егор Чиликов. Например, появилась норма, что решения по групповым искам будут иметь эффект «мягкой преюдиции» в отношении всех лиц, которые не участвовали в процессе, а также норма о приостановке производства по всем похожим искам после подачи группового, перечисляет он. «Не исключено, что крупные компании, опасаясь вала исков по какому-либо основанию, будут инициировать групповые иски от имени «дружественных» истцов и выигрывать их. Всем остальным потенциальным истцам придется бороться с эффектом «мягкой преюдиции», – заключает Чиликов.

Коллективное сознательное