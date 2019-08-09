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Bayer потратит до $8 млрд на урегулирование исков о вызывающем рак гербициде

Немецкий концерн Bayer предлагает выплатить до $8 млрд для урегулирования более 18 000 судебных исков в США, в которых утверждается, что производимый компанией гербицид Roundup вызывает рак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников издания, адвокаты истцов хотят, чтобы общая сумма компенсаций составила $10 млрд, при этом Bayer готова выплатить от $6 млрд до $8 млрд. Основным предметом спора остается сумма компенсации потребителям, которым еще предстоит диагностировать болезнь. Адвокаты концерна и истцов надеются, что смогу найти компромисс.

Акции Bayer после новости о намерении урегулировать иски подскочили в цене на бирже в Германии на 11%, а затем рост замедлился до 7,4%. При этом за 14 месяцев, прошедших с момента приобретения компании Monsanto, они упали в цене более чем на треть.

Bayer столкнулась с общественным давлением и тысячами исков после того, как в 2018 г. купила американский агроконцерн Monsanto за $63 млрд. В исках шла речь о том, что гербициды производства Monsanto – Roundup и Ranger Pro – представляют угрозу здоровью тех, кто с их помощью борется с сорняками. Компания все обвинения в свой адрес отрицала.