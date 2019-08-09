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Bayer потратит до $8 млрд на урегулирование исков о вызывающем рак гербициде

Ведомости
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Немецкий концерн Bayer предлагает выплатить до $8 млрд для урегулирования более 18 000 судебных исков в США, в которых утверждается, что производимый компанией гербицид Roundup вызывает рак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников издания, адвокаты истцов хотят, чтобы общая сумма компенсаций составила $10 млрд, при этом Bayer готова выплатить от $6 млрд до $8 млрд. Основным предметом спора остается сумма компенсации потребителям, которым еще предстоит диагностировать болезнь. Адвокаты концерна и истцов надеются, что смогу найти компромисс.

Акции Bayer после новости о намерении урегулировать иски подскочили в цене на бирже в Германии на 11%, а затем рост замедлился до 7,4%. При этом за 14 месяцев, прошедших с момента приобретения компании Monsanto, они упали в цене более чем на треть.

Bayer столкнулась с общественным давлением и тысячами исков после того, как в 2018 г. купила американский агроконцерн Monsanto за $63 млрд. В исках шла речь о том, что гербициды производства Monsanto – Roundup и Ranger Pro – представляют угрозу здоровью тех, кто с их помощью борется с сорняками. Компания все обвинения в свой адрес отрицала.

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Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведомости
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Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Журналист в своем Instagram уточнил, что придет сам и планирует выступить на мероприятии. «10 августа 14:00 митинг на Сахарова – я иду, буду выступать и всех зову», — написал Парфенов.

Митинг в Москве 10 августа станет пятой за месяц крупной акцией протеста из-за недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму. Из четырех предыдущих лишь одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) завершились разгоном участников и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Участники акций протеста требовали допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Основные организаторы протестов – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Константин Янкаускас и другие – сейчас находятся под арестом.

Накануне субботнего митинга столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. В ведомстве пояснили, что «отдельные лица» в интернете призывают к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы. «Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – заявило ведомство. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия будут пресекаться, подчеркнули в МВД.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Политика
Новости

От участников акции 27 июля потребуют возместить ущерб на 100 млн рублей

Ведомости
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Первые иски о возмещении ущерба поданы к участникам прошедшей в центре столицы 27 июля акции протеста, сообщает Агентство «Москва».  Уточняется, что возмещения материального вреда, нанесенного транспортным предприятиям и городскому хозяйству, требуют ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».

«Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.», — говорится в сообщении.

Исковые заявления о возмещении имущественного ущерба поданы к лицам, в отношении которых в соответствии с информацией прокуратуры Москвы возбуждены уголовные дела по ст. 212 УК. Иски направлены в Следственный комитет, поскольку он занимается расследованием дела о массовых беспорядках, которые якобы произошли 27 июля в столице.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, девять человек арестованы, еще один задержан.

Выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября. Избирательная кампания уже несколько недель сопровождается скандалами — большинству оппозиционных кандидатов отказали в регистрации в качестве кандидатов, признав недействительными подписи избирателей в их поддержку.

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Политика
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Шендеровича оштрафовали за участие в акции протеста 27 июля

Ведомости
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Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. писателя Виктора Шендеровича за участие в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста 27 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Шендерович признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.2 ч.6.1 КоАП (участие в несегласованном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Адвокат писателя Николай Зборошенко заявил агентству о планах обжаловать решение суда во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Писатель на акции протеста «реализовывал свое право на свободу мирных собраний», уточнил Зборошенко.

27 июля и 3 августа в центре столицы прошли не согласованные с мэрией акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, во время первой акции задержали 1074 человека за различные правонарушения, во время второй акции протеста – 600 человек. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Фигурантами дела являются 12 человек, отмечал СКР.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии

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Финансы
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Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке для семей с детьми

Ведомости
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Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых, сообщила пресс-служба госбанка.

Снижение составит 1 процентный пункт. Программа действует при покупке жилья на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и в готовом доме. Воспользоваться предложением смогут семьи, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок.

Ранее Центробанк сообщил, что в июне средневзвешенная ставка ипотеки в России опустилась на 0,25 процентного пункта до 10,28% годовых. В мае она составила 10,53%, достигнув пиковых значений. В июне банки, по данным ЦБ, выдали 96 312 ипотечных кредитов – это на 11% больше, чем в мае, но на 20% меньше, чем в июне 2018 г.

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Политика
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Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста

Ведомости
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Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста. Об этом сообщил в Facebook глава его предвыборного штаба Борис Золотаревский. Жданов отбывал административный арест на 15 суток за организацию несогласованного мероприятия.

Среди всех задержанных на несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля Жданов получил самый большой срок ареста – 15 суток. Его задержали еще до начала митинга как одного из организаторов, ночью накануне акции его квартиру обыскали, а затем политика допросили.

Жданов пытался стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, но, как и многие другие оппозиционеры, получил отказ в регистрации. В знак протеста Жданов со 2 августа объявил голодовку. Другой незарегистрированный кандидат в Мосгордуму – Любовь Соболь голодает в знак протеста с 13 июля.

Жданов не единственный оппозиционер, получивший новый срок ареста в тот день, когда его должны были освободить. Илья Яшин должен был выйти на свободу 8 августа, но получил уже третий арест подряд – также на 10 суток.

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Политика
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Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат

Ведомости
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Корреспондент агентства Reuters Мария Цветкова сообщила, что после несогласованной акции 27 июля ей пришла повестка в военкомат. «Вообще я считала, что меня трудно удивить, но тут пришла повестка в военкомат, адресованная Марию Владимировичу Цветкову», – написала она в Facebоok, прикрепив фотографию документа.

По словам Цветковой, она присутствовала на акции у мэрии 27 июля как журналист, но несмотря на это была задержана. Человек, который вручал ей повестку, рассказал, что после несогласованных митингов госорганам было поручено проверять задержанных по всем базам – от налоговой до судебных приставов.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что среди задержанных на акции 27 июля были выявлены 134 человека, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она завершилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. В центре столицы, по данным полиции, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Технологии
Новости

Huawei представила собственную операционную систему

Ведомости
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Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters. Об аналоге Android на конференции рассказал исполнительный директор корпорации, руководитель подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй.

Harmony OS (китайский вариант названия – Hongmeng – «Ведомости») можно будет устанавливать на смартфонах и других устройствах, в том числе на бортовых компьютерах автомобилей и «умных» колонках. «Harmony OS полностью отличается от Android и iOS», – заявил Юй. По его словам, первыми устройствами, на которых будет установлена новая операционная система, станут телевизоры Honor. Их компания собирается официально представить в субботу. На других устройствах компания начнет устанавливать Harmony OS не ранее 2022 г.

По словам топ-менеджера, Huawei начала разработку операционной системы два года назад. Harmony OS будет иметь открытый исходный код. Юй пообещал, что она будет безопаснее и эффективнее существующих на рынке аналогов. «Приложения для операционной системы можно разрабатывать один раз, а затем гибко разворачивать их на разных устройствах», – сказал Юй. Источники Reuters в Huawei, знакомые с ходом разработки Harmony, рассказали агентству, что система создавалась не для конкуренции с Android. По информации источников, Harmony схожа с операционной системой Google Fuchsia, также имеющей открытый исходный код. В основе разработки Huawei микроядро, обеспечивающее бесперебойную работу системы на всех типах устройств. Высокий уровень безопасности устройства с Harmony OS будет достигнут за счет особой архитектуры, предполагающей работу компонентов по отдельности. Если в одном из них произойдет ошибка, то это не станет причиной сбоя всей системы, а приведет только к завершению процесса в отдельном компоненте. Подобная архитектура подразумевает, что ОS состоит из простых компонентов, код которых можно проверять вручную. Благодаря этому «спрятать» вредоносный код будет сложнее, чем в случае с другими операционными системами.

«Мы могли бы запустить Harmony OS на всех своих устройствах в любой момент, однако в данный момент наш приоритет – это использование Android, так как это позволяет поддерживать связанную экосистему. Кроме того, мы уважаем наше партнерство с Google и надеемся, что оно будет восстановлено. Но если мы не сможем в дальнейшем использовать Android, то перейдем на использование собственной операционной системы», – заявил Юй.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

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Политика
Новости

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день акции протеста

Ведомости
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ФСИН России планирует провести 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Ведомости» запросили подтверждение этой информации у ФСИН.

По данным ТАСС, в турнире примут участие водители подразделений из более чем 10 регионов России. Участники должны продемонстрировать навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы. Предполагается, что турнир состоится на базе управления конвоирования в Капотне. Турнир проводится уже третий год подряд, он приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 г. Соревнования по вождению автозаков не связаны с предстоящим митингом оппозиции, заверили «Коммерсантъ» в пресс-службе ФСИН.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Накануне митинга управление МВД по Москве напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. Ведомство подчеркнуло, что «отдельные лица» в интернете призывают к участию 10 августа в несанкционированных акциях на центральных улицах города. МВД пообещало пресечь попытки провести любое несогласованное публичное мероприятие.

Стиль жизни
Новости

Бывшая жена Потанина подала к миллиардеру рекордный иск на $6,3 млрд

Ведомости
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Наталия Потанина, бывшая жена миллиардера Владимира Потанина, подала иск о разделе имущества в Высокий суд Лондона, пишет The Daily Telegraph. Издание отмечает, что Потанина намерена получить от бывшего супруга £5,8 млрд ($6,3 млрд). Это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю британских судов, пишет газета. Аналогичную сумму указывает The Times.

В материале The Daily Telegraph добавляется, что Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда представлять свои интересы. Ее бывший муж обратился к адвокату Фионе Шаклтон, которая считается одним из лучших бракоразводных адвокатов Великобритании. За свою жесткую позицию в судах она получила прозвище «Стальная магнолия». Шаклтон ранее представляла интересы Пола Маккартни и принца Уэльского.

Российский Forbes оценивает состояние Потанина в $18,1 млрд, бизнесмен занимает шестое место в рейтинге российских миллиардеров.

Наталия и Владимир Потанины были женаты с 1983 по 2014 г. Потанина говорила, что развод стал для нее неожиданностью. Она требовала в московских судах признать ее право на 50% от долей бывшего мужа в «Норникеле» и «Интерросе», но проиграла. Потанина также инициировала судебный процесс на Кипре, но суд постановил, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России.

Финансы
Новости

В Малайзии предъявили обвинения в хищениях группе топ-менеджеров Goldman Sachs

Ведомости
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Власти Малайзии предъявили обвинения 17 действующим и бывшим руководителям трех подразделений Goldman Sachs, передает Reuters. Обвинения связаны с многомиллиардными хищениями в малазийском суверенном фонде 1MDB, заявил генпрокурор Малайзии Томми Томас.

«Обвиняемые будут осуждены к лишению свободы или оштрафованы», – сказал Томас, добавив, что при вынесении решения суд будет учитывать серьезность мошеннической схемы и размер незаконно присвоенных денежных средств. Как отметил генпрокурор, в число обвиняемых входят директор Goldman Sachs International Ричард Гнодд, вице-президент Goldman Sachs Group Inc Майкл Шервуд.

В Goldman Sachs назвали предъявленные обвинения неправильно адресованными и пообещали защищаться. «Некоторые члены бывшего правительства Малайзии и 1MDB солгали Goldman Sachs, стороннему консультанту и другим по поводу использования денег от этих транзакций. Генеральный директор 1MDB и совет директоров фонда в то время напрямую отчитывались перед премьером, а также предоставили Goldman Sachs письменные заверения в отношении каждой транзакции о том, что посредники не были задействованы», – пояснили в банке.

Скандал в связи с хищениями денег 1MDB начался в 2015 г. Как писала газета The Wall Street Journal, бывший премьер Малайзии Наджиб Разак, проживающий сейчас в Лос-Анджелесе, получил около $681 млн фонда, будучи у власти. Ранее ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью, получении взяток, хищениях. Аналогичные обвинения были предъявлены и бывшему вице-премьеру страны Ахмаду Захиду Хамиди. По версии следствия, последний незаконно получил $27,4 млн фонда.

Сейчас расследованием хищений средств малазийского фонда занимаются правоохранительные органы 10 стран. В общей сложности из 1MDB, учрежденного Разаком в 2009 г., было похищено более $3,5 млрд, из них около $1 млрд мошенники вывели через банковскую систему США. К такому выводу ранее пришел американский минюст.

В декабре 2018 г. генпрокуратура США предъявила обвинения бывшему председателю подразделения Goldman Sachs в Южной Азии Тиму Лейсснеру, малазийскому бизнесмену Лоу Тек Джо (Джо Лоу) и еще одному экс-сотруднику банка.

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Политика
Новости

МИД вызвал сотрудника посольства США из-за публикации о несогласованной акции

Ведомости
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Министерство иностранных дел России 9 августа вызвало советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона, сообщается на сайте ведомства. Ричардсону было сделано представление в связи с публикацией информации о митинге 3 августа в одном из Twitter-аккаунтов госдепартамента и на сайте посольства.

В Москве 3 августа прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она завершилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. На Бульварном кольце, по данным полиции, были задержаны 600 человек. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 1001 задержанном.

Накануне акции посольство США в России опубликовало на своем сайте информацию о предстоящем мероприятии с указанием времени и места его проведения. В сообщении отмечалось, что акция не согласована с властями. В связи с этим посольство призывало граждан США обходить районы проведения акции. Информация была опубликована только на английском языке.

Российский МИД расценил эту публикацию как призыв к участию в несогласованной акции и попытку вмешательства во внутренние дела страны.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

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