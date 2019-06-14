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Bayer потратит 5 млрд евро на создание альтернативы вызывающим рак гербицидам

Немецкая компания Bayer в течение 10 лет инвестирует 5 млрд евро в разработку альтернативных гербицидам средств от сорняков, сообщает газета Financial Times. Таким образом, компания пытается справиться с последствиями исков, в которых утверждается, что гербициды на основе глифосата вызывают рак. В то же время глифосат продолжит «играть важную роль» в продуктах компании, но она хочет предложить больше возможностей клиентам, отметили в Bayer.

Bayer столкнулась с общественным давлением и тысячами исков после того, как в 2018 г. купила американский агроконцерн Monsanto за $63 млрд. В исках шла речь о том, что гербициды производства Monsanto — Roundup и Ranger Pro — представляют угрозу здоровью тех, кто с их помощью борется с сорняками. Единого мнения о последствиях использования глифосфата, самого распространенного элемента в гербицидах, нет. Международное агентство по исследованию рака называет это вещество «вероятно канцерогенным». Агентство по охране окружающей среды (EPA) США считает, что глифосат безопасен при осторожном использовании.

Тем не менее, в августе 2018 г. Bayer проиграла суд по иску садовника Диуэйна Джонсона, которому была вынуждена выплатить почти $80 млн. Истец утверждал, что получил онкологическое заболевание из-за того, что использовал Roundup. В аналогичном деле, разбиравшемся 20 марта того же года, истец Эдвин Хардеман, использовавший этот же гербицид в течение 10 лет, доказал, что гербицид вызвал у него развитие неходжкинской лимфомы. В середине мая суд в Сан-Франциско штата Калифорния удовлетворил подобный иск Элвы и Альберты Пиллиоид и потребовал от Bayer выплатить истцам $2 млрд компенсации. Пиллиоид удалось доказать, что от использования Roundup у них возникла лимфома.

Председатель Совета директоров Bayer Вернер Бауманн, комментируя решение об инвестициях, отметил, что компания продолжает процесс интеграции с Monsanto и нацелена на обеспечение прозрачности и устойчивости всего своего бизнеса. Bayer, по его словам, также планирует сократить воздействие на окружающую среду на 30% к 2030 г. в рамках мер по «решению вопросов и проблем», связанных с покупкой американского агроконцерна.