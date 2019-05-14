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Cуд США обязал Bayer выплатить $2 млрд по делу о вызывающем рак гербициде

Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) обязал немецкую компанию Bayer выплатить более $2 млрд двум американцам, у которых был диагностирован рак, предположительно из-за контакта с гербицидом Roundup. Об этом сообщает Financial Times. Компенсация предназначена для Элвы Пиллиода и его супруги Альберты, проживающих в штате.

Ранее супруги подали иск в отношении производившей гербицид американской компании Monsanto, заявляя, что из-за контакта с ним у них развилась лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за $63 млрд. Как отмечает издание, жюри присяжных решило, что ни Monsanto, ни Bayer не проинформировали должным образом потребителей о том, что Roundup может вызывать у людей рак.

Всего в США против Monsanto и ее нынешнего владельца Bayer поданы сотни аналогичных исков. Компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности гербицида, также известного как глифосат. Гербицидом называют химическое вещество, которое используется для уничтожения растительности.

В августе 2018 г. суд присяжных в Калифорнии обязал Monsanto выплатить садовнику Дуэйну Джонсону $298 млн ущерба, нанесенного его здоровью. Истец утверждал, что получил онкологическое заболевание из-за того, что использовал в работе Roundup. По прогнозам врачей, Джонсон проживет в лучшем случае до 2020 г.