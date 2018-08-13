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Акции Bayer упали после решения суда в пользу заболевшего раком садовника

Акции немецкой химической и фармацевтической компании Bayer снизились почти на 10% в начале торгов после того, как американский суд встал на сторону садовника Дуэйна Джонсона в его споре с компанией Monsanto. Решение суда вызвало беспокойство у инвесторов Bayer, которая в июне завершила поглощение Monsanto за $63 млрд, пишет Financial Times. Опасения усиливаются возможными новыми исками к Monsanto, указывает газета. Акции Bayer упали на 9,8% в начале торгов на Франкфуртской фондовой бирже.

Ранее суд присяжных в Калифорнии обязал Monsanto выплатить Джонсону $298 млн. В такую сумму оценен ущерб, нанесенный здоровью садовника. Истец утверждал, что получил онкологическое заболевание (неходжкинскую лимфому) из-за того, что использовал в работе произведенный Monsanto уничтожитель сорняков Roundup, содержащий глифосат. По прогнозам врачей, Джонсон проживет в лучшем случае до 2020 г.

Всего к производителю удобрений и семян в США подано более 5000 подобных исков. Представители компании в суде заявляли, что «более 800 научных исследований подтверждают: глифосат не вызывает онкологических заболеваний» и решение присяжных на этот факт повлиять не может.

В сентябре 2017 г. Агентство по охране окружающей среды США после долгих исследований решило, что глифосат не вызывает раковых заболеваний. Тем не менее Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 г. классифицировало его как вещество, которое может, вероятно, оказывать канцерогенное воздействие на человека.