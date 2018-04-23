Россия получит сельскохозяйственные технологии Bayer

Передавая цифровые агротехнологии России, Bayer ничем не рискует: это отнюдь не революционные решения Александр Рюмин/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила немецкой Bayer купить американскую Monsanto. В обмен немецкая компания согласилась передать России некоторые цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии селекции семян, объявили руководитель ФАС Игорь Артемьев и старший вице-президент Bayer Хартмут ван Ленгерих.

Срок действия соглашения Bayer и ФАС – пять лет, оно повысит конкуренцию в российском агропроме. Координировать трансфер технологий будет специальный центр, организованный Высшей школой экономики (ВШЭ). По предписанию ФАС Россия, как сообщила Bayer, получит молекулярные средства селекции кукурузы, рапса, пшеницы, сои и отдельные гермоплазмы (коллекции генетического материала) этих культур, а также овощей – томатов, огурцов и капусты. Россия сильно зависит от импортного селекционного материала для всех этих культур, кроме пшеницы, а у объединенной компании самые сильные позиции в их селекции, объяснила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. Россия, продолжает она, получит ДНК-маркеры тех или иных генетических признаков растений, а также протоколы их использования и схемы селекции, чтобы воспроизводить указанные признаки в новых сортах и гибридах. Передача гермоплазм обеспечит российских аграриев родительскими семенами с устойчивостью к разным заболеваниям, морозостойкостью и др., надеется Мирочиненко, чтобы создавать новые сорта и гибриды.

Россия получит и «недискриминационный доступ к технологиям цифрового земледелия – приложениям и цифровой платформе, над которыми работает Monsanto», сообщил генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ Нильс Хессманн. Это базы данных и уже имеющих отношение к России, и тех, что будут собраны после коммерциализации технологий на ее территории, указывает Мирочиненко, они очень важны для создания и внедрения российскими компаниями собственных IT-разработок в точном земледелии.

Bayer согласилась содействовать и в создании в России научно-учебного центра биотехнологий растений, где в том числе обучит российских специалистов и будет обмениваться с ними опытом в области селекции. Центр появится в инновационном центре «Сколково» на базе «Сколтеха», рассказал директор Института права и развития ВШЭ – «Сколково» Алексей Иванов, обучение с повышением квалификации пройдет около 1000 российских специалистов.

Материально-техническая и технологическая база селекции и семеноводства в России устарела, а коммерциализация достижений отечественной селекции сдерживается недостаточным технологическим и ресурсным обеспечением, отсутствием эффективных каналов продаж и действенного механизма обратной связи с бизнес-сообществом, объясняла в ноябре ФАС свое решение продлить срок рассмотрения ходатайства Bayer и Monsanto о слиянии. На российском рынке растениеводства доминирует иностранная генетика, подтверждает Иванов. Сельскохозяйственные науки с середины 2000-х гг. занимают предпоследнее место в структуре общих затрат на науку, значительно отставая от традиционно лидирующих технических (73,4%) и естественных (17,4%) наук, по данным Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. Затраты на науку в России с 1994 г. выросли почти в 2,2 раза, но доля сельскохозяйственных наук неуклонно сокращалась – до минимума в 2014–2015 гг.: 1,6%. Вклад бизнеса в финансирование исследований и разработок в агропромышленной науке также сокращается: с 14,8% в 2002 г. до 9,4% на начало 2016 г., сказано там же.

За счет разных госпрограмм правительство пытается влиять на ситуацию, но в России так и не сложилось единого центра координации агротехнологической политики, считает Иванов. Сотрудничество с Bayer, по его мнению, позволит создать центр компетенций в области агротехнологий, который одновременно станет «центром кристаллизации всего живого, что осталось в современной российской селекции». Опираясь на ресурсы и помощь Bayer, Россия благодаря центру сможет агрегировать компетенции в сфере агротеха и начать новые инновационные проекты в партнерстве с научными институтами и ведущими компаниями, продолжает эксперт. Все это должно сократить технологическую отсталость России в селекции и генетике, считает Артемьев.

Bayer особо ничем не рискует, передавая технологии, замечает Иванов. Немецкая компания передаст России совсем не революционные решения завтрашнего дня, подтверждает один из партнеров немецкой компании. По ноябрьскому решению ФАС Россия настаивала на передаче исторических «больших данных» по регионам со схожими природно-климатическими условиями – например, в Канаде и на Украине, говорит один из собеседников «Ведомостей» и подтверждают документы ФАС. Но для Bayer вопрос оказался очень чувствительным прежде всего с политической точки зрения и компания категорически отказалась предоставлять эти сведения. В итоге российская сторона решила не ставить под угрозу партнеров – пункт исключили из повестки, говорит источник.

Bayer договорилась купить Monsanto за $66 млрд в 2016 г., сделка создаст крупнейшего в мире производителя гербицидов и генетически модифицированных семян. Регуляторы стран, где представлены обе компании, решают вопрос об одобрении сделки. Из 30 юрисдикций слияние одобрили две трети, в том числе Бразилия, Китай и Россия, в США переговоры продолжаются, сказал ван Ленгерих. Глобальная сделка может быть закрыта уже во II квартале 2018 г.

Артемьев предупредил, что ФАС потребует от конкурентов Bayer – швейцарской Syngenta (куплена в 2017 г. китайской ChemChina) и американской DuPont (куплена в 2015 г. американской Dow Chemical) – работать в России на тех же условиях, что и Bayer, т. е. передать России часть технологий. Это нужно, чтобы все находились в равных условиях и конкуренты Bayer не получили необоснованных преимуществ, подчеркнул руководитель ФАС. Syngenta намерена довести до 80% всех продаж долю локализованных в России гербицидов к 2019 г. и локализовать производство 80% всех средств защиты растений к 2021 г., напомнил представитель компании. Уже больше трети реализуемых в стране семян подсолнечника и кукурузы от Syngenta производится в России, сообщил он и обещал, что доля еще увеличится. «Syngenta нацелена на долгосрочное сотрудничество в России», – сказал ее представитель.

В Monsanto на запрос не ответили, связаться с представителем DuPont в выходные не удалось.