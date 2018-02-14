Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: Bayer скрещивается через суд
Немецкая Bayer готова уйти из России
Антимонопольная служба обязала компанию поделиться технологиями в обмен на согласование сделки с Monsanto
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Если регуляторы заинтересованных стран согласуют сделку, появится мировой лидер в производстве гербицидов и генетически модифицированных семян
Markus Schreiber / AP
Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщил руководитель службы Игорь Артемьев «Интерфаксу». Иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы Bayer подала 8 февраля, следует из картотеки арбитражных дел, компания требует признать решения службы незаконными, говорится в карточке дела на сайте суда. Иск пока не принят к производству. Три юридических лица Monsanto привлечены к иску в качестве третьих лиц.
Речь идет о глобальной сделке: в 2016 г. Bayer договорилась приобрести Monsanto за $66 млрд. Если регуляторы заинтересованных стран согласуют сделку, появится мировой лидер в производстве гербицидов и генетически модифицированных семян.
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