Bayer продаст BASF активы на $7 млрд ради мегасделки с Monsanto

Немецкий химический концерн Bayer AG продаст конкуренту - концерну BASF подразделения гербицидов и семенного материала за 5,9 млрд евро ($7 млрд), чтобы убедить регуляторов разблокировать мегасделку по поглощению биотехнологической Monsanto за $57 млрд, пишет Reuters.

Сумма сделки по продаже части бизнеса Bayer меньше ожиданий экспертов - это может означать, что компании необходимо не так много средств для финансирования поглощения, пишет агентство.

Власти ЕС решили тщательно изучить сделку Bayer по поглощению Monsanto за $57 млрд из-за антимонопольных опасений - их не удовлетворил первоначальный план Bayer продать активы всего на $2,5 млрд.