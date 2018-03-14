ФАС может разрешить Bayer сделку на $66 млрд

Bayer договорился о приобретении Monsanto за $66 млрд еще в 2016 г. Markus Schreiber / AP

Арбитражный суд Москвы перенес на 11 апреля предварительное заседание по иску Bayer к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Немецкая компания требует признать незаконным решение о слиянии с американской Monsanto, сообщил ТАСС и подтвердил представитель ФАС.

Сейчас обсуждаются условия предписания по сделке, сообщил «Ведомостям» замруководителя ФАС Сергей Пузыревский. Если удастся прийти к единому мнению, то это может привести к мирному урегулированию спора, отметил он.

Bayer договорился о приобретении Monsanto за $66 млрд еще в 2016 г. Если сделка состоится, появится мировой лидер в производстве гербицидов и генетически модифицированных семян. Но сначала ее должны согласовать регуляторы стран, где работают обе компании.

В ноябре ФАС для согласования сделки выдвинула беспрецедентные требования: Bayer должен поделиться с российскими компаниями технологиями в области селекции семян, необходимыми для создания новых сортов и гибридов, применимых в российском климате, а также базами данных для цифрового земледелия.

Служба объясняла свои требования тем, что слияние ударит по российскому рынку. У объединенной компании будут значительные возможности выпускать семена сельскохозяйственных культур с заданными признаками. Кроме того, в распоряжении объединенной компании появятся массивы больших данных и ключевые алгоритмы в сфере цифрового земледелия, что позволит ей предлагать производителям пакетные агротехнологические решения. Это приведет к доминированию объединенной компании на российском рынке и созданию барьеров для работы других компаний, не имеющих таких ресурсов, сообщала ФАС.

В феврале Bayer подал в суд на ФАС с требованием признать предписание службы незаконным. Руководитель службы Игорь Артемьев даже допускал, что Bayer может уйти с российского рынка. Правда, представители Bayer это сразу же опровергли. ФАС не намерена менять свою позицию в этом споре, говорил Артемьев в феврале.

«Мы продвинулись вперед в процессе переговоров с ФАС по достижению взаимовыгодного соглашения, направленного на повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной отрасли», – сообщил «Ведомостям» руководитель по направлению защиты растений зерновых культур, риса и рапса, глава направления «Фунгициды» Bayer Хартмут ван Ленгерих. Сторонам удалось прийти к пониманию по ключевым аспектам, в том числе и по вопросу трансфера технологий, что должно способствовать согласованию сделки в ближайшее время, добавил он. Какие именно условия слияния на российском рынке в итоге могут быть согласованы, представители ФАС и Bayer не раскрыли.