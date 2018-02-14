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Bayer исключил возможность ухода из России из-за разногласий с ФАС

Bayer исключил возможность ухода из России. Немецкий концерн пообещал сделать «все возможное» для завершения российский части сделки по слиянию с Monsanto, сообщает «Интерфакс».

«Bayer сделает все возможное для того, чтобы успешно завершить сделку по слиянию с Monsanto в Российской Федерации в соответствии с действующим российским законодательством о защите конкуренции. Bayer привержен интересам российских партнеров и потребителей. Bayer продолжит свою деятельность на территории Российской Федерации», - заявили в компании.

Во вторник, 13 февраля, руководитель Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что Bayer подал в суд иск к ФАС. Служба ранее потребовала от немецкого концерна в обмен на согласование слияния с Monsanto передать значительную часть технологий российскому агропрому. Артемьев утверждал, что Bayer готов не совершать сделку с Monsanto на территории России. «Они готовы уйти из России», - говорил он.

Bayer и Monsanto заключили соглашение о слиянии еще в 2016 г. Сумма сделки тогда оценивалась в $66 млрд. Объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем гербицидов и генетически модифицированных семян.