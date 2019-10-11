Роспотребнадзор разработал новые санитарные рекомендации для ресторанов

Дмитрий Медведев был удивлен нормами об омлете, но Роспотребнадзор оставил в своих рекомендациях прежние правила обращения с яйцами Дмитрий Астахов / РИА Новости

«Ведомости» ознакомились с копиями проекта Методических рекомендаций к организации общественного питания населения и иллюстрированного Пособия по пищевой безопасности в общественном питании – эти документы подготовил Роспотребнадзор. Во вторник, 8 октября, эти документы обсуждались на заседании общественного совета при управлении Роспотребнадзора по Москве. Кроме сотрудников Роспотребнадзора во главе с руководительницей управления Еленой Андреевой на встрече присутствовали представители крупнейших российских ресторанных сетей, общественных организаций и министерств. Подлинность документов «Ведомостям» подтвердили четыре участника этой встречи.

Оба документа, во многом дублируя друг друга и существующие СанПиНы (Санитарные правила и нормы), содержат требования к общепиту: к размещению, содержанию и устройству заведений, инвентарю, таре и посуде, транспортировке и хранению продуктов, условиям работы, квалификации, внешнему виду и здоровью персонала, а также к изготовлению пищи.

Самые одиозные нормы, над которыми смеялись представители бизнес-сообщества, в этих документах остались. Например, как правильно мыть яйца: в отдельном помещении, при наличии бактерицидной установки, строго по инструкции, вывешенной на рабочем месте; в определенном порядке замачивая их в нескольких емкостях – сперва в горячей воде с добавлением кальцинированной соды, затем в горячей воде с добавлением 0,5%-ного раствора хлорамина, с ополаскиванием проточной водой и выкладыванием в промаркированную посуду. Или как нужно готовить омлеты – слоем не более 3 см и запекать 8–10 минут при температуре 180–200 градусов; или что сырые овощи и зелень перед использованием следует выдерживать в 3%-ном растворе уксуса или в 10%-ном растворе поваренной соли. Есть иллюстрации, как правильно мыть столовую посуду руками, каких именно животных и насекомых не должно быть на предприятии, как определять готовность мяса – по бесцветному соку в месте прокола или по серому цвету на разрезе рекомендованной температурой в 90 градусов.

«Методические рекомендации и иллюстрированные пособия не будут <...> обязательными для применения, – заверил представитель Роспотребнадзора, – а будут не чем иным, как способом в наглядной и доступной форме донести до хозяйствующих субъектов основные гигиенические принципы». Работа над обязательными санитарными правилами еще не завершена, предупредил он.

Но проект уже есть, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Об этом говорил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 9 октября: «Из 17 документов, которые в этой сфере делаются, к настоящему времени Анной Поповой [руководительница Роспотребнадзора] совместно с Татьяной Голиковой [социальный вице-премьер] при нашем небольшом участии разработан проект СанПиНа, который заменяет эти 17 документов. И собой представляет достаточно компактный документ, уже лишенный, скажем так, тех требований, которые были устаревшими и неактуальными». Срок действия нового СанПиНа ограничен 1 января 2021 г., сказал он, когда появится окончательный СанПиН. Новый СанПиН может вступить в силу в течение месяца.

Сократить количество необоснованно завышенных требований к российскому бизнесу еще в январе распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев. Требования закреплены более чем в 9000 актов, правительство предлагает пересмотреть их до 1 февраля 2020 г. Пилотной отраслью должен стать общепит, пообещал тогда министр экономического развития Максим Орешкин. К таким предприятиям только Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, Роструд и МЧС предъявляют 790 требований, говорилось в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Сейчас действует порядка 2 млн норм, указывали рестораторы. Для сравнения: в Казахстане – 38 требований, в США – 78.

В апреле представители Роспотребнадзора предоставили рестораторам и общественным организациям сокращенный вариант СанПиНов, убрав оттуда самые одиозные нормы. Бизнес этот вариант не устроил, и в июне Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы». Предлагалось сократить действующие нормы СанПиНа до минимальных.

Приоритетом контроля должен стать результат – готовое блюдо, а не процесс приготовления пищи. Контроль качества и безопасности продукции должны осуществлять независимые лаборатории. Роспотребнадзор оставил вариант федерации без ответа.

В августе свой вариант предложило Минэкономразвития: альтернативой СанПиНу должна стать Белая книга индустрии гостеприимства. Своя сильно сокращенная версия есть и у Минпромторга.

В конце сентября Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита, писал РБК. До 15 октября главы Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста, Минэкономразвития совместно с бизнес-сообществом (в поручении фигурирует также бизнес-омбудсмен Борис Титов) должны представить в правительство предложения о пересмотре многих СанПиНов к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и т. д. Еще один вопрос, который поручил изучить премьер, – переход к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Роспотребнадзор продолжает затягивать процесс перехода к современным методам контроля, констатирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров: сколько можно переписывать одно и то же – эти старые послевоенные рекомендации! Есть опасения, продолжает он, что все эти рекомендации очень скоро станут обязательными к выполнению. «Я знаю о случаях, когда некоторые разъяснения Роспотребнадзора, опубликованные лишь на сайте службы, преподносились [его представителями] как обязательные к выполнению рестораторами», – делится Бухаров.

Госорганы не должны контролировать толщину омлета и прочие детали производства блюда, согласен представитель Минпромторга, у них на это нет ни квалификации, ни возможностей. Попытка контролировать процесс, а не результат, по его словам, приводит лишь к избыточному давлению на бизнес, каждая проверка – как минимум стресс, а как максимум – затраты предпринимателя. Даже сильно сокращенные требования СанПиНов могут быть еще более сокращены безо всякого ущерба защите безопасности потребителя, уверен представитель Минпромторга. В связи с этим Минпромторг совместно с Минэкономразвития и предпринимательским сообществом обсуждают реальные шаги для радикального устранения избыточного контроля без ущерба для безопасности потребителей, утверждает собеседник «Ведомостей».

Представитель Минэкономразвития на запрос «Ведомостей» не ответил.

Новые санитарные рекомендации Роспотребнадзора для ресторанов