Ответственность за качество нефти в трубе полностью возложат на «Транснефть»

«Транснефти» придется усилить контроль за качеством нефти в трубе Петр Ковалев / ТАСС

Система контроля и ответственности за качество нефти в трубопроводах будет реформирована – будущие изменения описаны в протоколе совещания у профильного вице-премьера Дмитрия Козака, опубликованном 14 октября.

«Транснефть» будет ответственна за качество сырья «на выходе» из системы трубопроводов, нефтяники будут получать компенсацию за снижение качества их нефти при транспортировке, а покупатели смогут отказаться от нее, если нефть не соответствует нормативам. Как именно будет происходить компенсация убытков и выглядеть новая система контроля качества нефти – Минэнерго и другие ведомства должны решить до 1 ноября.

Представители аппарата Козака и Минэнерго поручения не комментируют. «Пока комментировать нечего. Но документ удручает. Мы предлагали другие редакции», – цитирует пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Демина «Интерфакс».

Система ответственности за качество нефти в трубе стала обсуждаться после того, как весной нефть с высоким содержанием хлорорганики попала в экспортный нефтепровод «Дружба». Полностью экспорт по этому каналу был восстановлен лишь в конце августа. Методы определения качества нефти в системе «Транснефти» вызвали серьезный спор между монополией и «Роснефтью».

Согласно протоколу контролироваться прием и сдача нефти будут на основании лабораторных исследований, акт будет подписываться грузоотправителем, «Транснефтью» и владельцем приемо-сдаточного пункта. Прием нефти через пункты, не принадлежащие «Транснефти» или нефтедобывающим компаниям, предлагается запретить. Доступ к результатам исследований на любом из пунктов должен быть открыт всем компаниям, сдающим нефть в транспортную систему. Проверяться качество сырья будет с помощью банка качества нефти, создать который также поручено в протоколе. Но за повышение контроля качества нефти придется доплатить нефтяникам: Федеральной антимонопольной службе поручено учесть в тарифах «Транснефти» рост ее расходов.

Сейчас компании, сдающие в систему «Транснефти» высокосернистую нефть, забирают из трубопровода более качественное сырье. Наиболее высокое содержание серы в нефти, добываемой в Татарстане и Башкирии. «Татнефти» и «Башнефти» и придется нести расходы по компенсации потерь других нефтяников из-за снижения качества их нефти, предполагает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Больше других от создания банка нефти выиграют «Лукойл» и «Газпром нефть», предполагает Маринченко. Механизм мог быть выгоден прежде и «Роснефти», но ей с 2016 г. принадлежит «Башнефть», поэтому итоговая премия за чистоту нефти для крупнейшей нефтяной компании страны может быть не столь велика, говорит Маринченко.

Долгое время «Татнефть» и «Башнефть», наоборот, получали премию к качеству своей нефти – оно повышалось в трубе, так как сырье смешивалось с более качественным, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: теперь эта ситуация останется в прошлом. Как будет рассчитываться эта компенсация – пока не ясно, но в целом она не будет оказывать существенного влияния на финансовые показатели компаний, считает эксперт.