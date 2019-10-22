Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: В Китай через «Жуковский»
В России станет еще больше туристов из Китая
Авиакомпания Red Wings планирует организовать полеты в эту страну из подмосковного «Жуковского»
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Авиакомпания Red Wings планирует организовать полеты в эту страну из подмосковного «Жуковского»
Марина Лысцева / ТАСС
Авиакомпания Red Wings рассматривает возможность сделать аэропорт «Жуковский» базовым для нескольких дальнемагистральных лайнеров, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, владеет Red Wings через лизинговую компанию «Ильюшин финанс»), и человек, близкий к компании «Рампорт аэро» (владеет и управляет «Жуковским»).
Сейчас в парке Red Wings 12 среднемагистральных лайнеров Airbus 320/321, в январе – августе она перевезла 2,1 млн человек. Компания специализируется на регулярных перелетах из Москвы («Домодедово»), по заказу туроператоров активно летает в Сочи, Симферополь и Анталью из Москвы и регионов.
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