Зять Александра Ткачева и владелец турецкого Anex Tour могут купить «Интурист»

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Евгений Разумный / Ведомости

«Интуристом» заинтересовались владелец Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, сообщил Forbes со ссылкой на источники. По их данным, партнеры могут получить по 50% туроператора, бизнес которого оценивается в $10 млн.

Факт переговоров «Ведомостям» подтвердили два участника рынка, которые знают о переговорах от их участников, а также человек, близкий к акционерам «Интуриста». По словам последнего, сделка может быть закрыта в ближайшие недели. На минувшей неделе стороны провели серию переговоров, в центральном офисе «Интуриста» была презентация туроператора как актива, сообщал Forbes.