«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»

Сеть гипермаркетов «Магнита» – одна из крупнейших в стране Николай Хижняк / РИА Новости

О начатой трансформации рассказал аналитикам и инвесторам на телеконференции гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. Сейчас большая часть гипермаркетов «Магнита» – это магазины площадью 2500–3000 кв. м в пределах города и в шаговой доступности для покупателей, рассказал он. «Компания видит тенденцию оттока покупателей из классических гипермаркетов, покупки непродовольственных товаров быстро перетекают в интернет», – уточнил представитель ритейлера.

«Магнит» пытается решить, что делать с большими магазинами, уже несколько лет. В 2017 г., когда основным владельцем компании был ее сооснователь Сергей Галицкий, она решила позиционировать компактные гипермаркеты как супермаркеты и пересмотреть ассортимент более крупных магазинов.

Когда Галицкий продал большую часть акций ВТБ (тот позднее перепродал часть пакета Marathon Group Александра Винокурова), новый руководитель «Магнита» Ольга Наумова собралась отказаться от формата «гипермаркет». Осенью 2018 г. она рассказывала «Ведомостям», что планирует перезапустить все крупные магазины в виде больших супермаркетов с «атмосферой открытий»: «Дегустации, новинки, скидки и акции, покупки к особым случаям и интересный ассортимент». Свободные площади предполагалось использовать под дополнительные сервисы.

Сейчас в отчетности «Магнита» все крупные форматы называются супермаркетами. Большая часть из них (239) – фактически гипермаркеты более 2100 кв. м. Еще есть 207 менее крупных супермаркетов и 21 «Магнит опт», ориентированные на продажу мелким оптом.

Главная часть бизнеса «Магнита» – магазины у дома, их более 14 500. Но его сеть гипермаркетов – одна из крупнейших в стране. В отчете «Ленты» за 2018 г. «Магнит» назван третьей сетью гипермаркетов в России по торговым площадям после самой «Ленты» и «Ашана»; у него такие же торговые площади, как у Metro. За III квартал 2019 г. выручка всех магазинов больших форматов «Магнита» упала на 5,5% до 49,3 млрд руб., трафик в сопоставимых точках сократился на 7,4%.

Отток покупателей из гипермаркетов «Магнит» объясняет слабыми ассортиментом и промоакциями – они практически повторяют магазины у дома. Покупателям незачем ехать в гипермаркет «Магнита», рассуждает представитель сети.

Теперь «Магнит» попробует переделать гипермаркеты площадью более 2100 кв. м в суперсторы, рассказал его представитель. Такой магазин откроется в конце ноября в Краснодаре, заявил Дюннинг. Там будет по-новому организовано пространство, сильно обновится ассортимент в пользу свежих и скоропортящихся продуктов, собственных брендов и самостоятельно импортированных товаров. «Магнит» откажется от продаж некоторых товарных категорий в суперсторах, прежде всего это касается непродовольственных товаров, уточнил представитель: например, не будет продаваться одежда.

Также в суперсторах «Магнита» появятся новые сервисы, рассказывает представитель сети: «Это будет более цифровой, интерактивный и атмосферный магазин». Он привел в пример самостоятельное сканирование и оплату, а также электронного сомелье кубанских вин – дисплей будет считывать штрихкод с бутылки вина и выдавать информацию по производителю, вкусовым качествам и др.

Смена концепции гипермаркетов «Магнита» назрела, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Если не провести ее сейчас, можно вскоре оказаться в ситуации, когда не останется вариантов, кроме закрытия». Изменение подхода «Магнита» к гипермаркетам было ожидаемым с приходом Дюннинга в начале 2019 г., добавляет эксперт: опыт его и команды в «Ленте» пригодится и «Магниту».

Главный конкурент «Магнита» – крупнейший ритейлер России X5 Retail Group в сентябре также объявил план трансформации гипермаркетов «Карусель» за два года. 34 гипермаркета превратятся в супермаркеты «Перекресток», 20 будут закрыты, судьба остальных 37 еще не решена. Другие крупные операторы гипермаркетов также испытывают трудности: выручка «Ашана» начала снижаться в прошлом году, «Лента» в июле – сентябре 2019 г. сократила продажи, «О’кей» уже несколько лет не может остановить отток клиентов.

Есть несколько способов повышения конкурентоспособности крупных гипермаркетов, говорит Бурмистров. Это расширение предложения свежих и скоропортящихся продуктов, кулинарии, в непродовольственном ассортименте это фокус на категориях «косметика», «парфюмерия», «товары для детей» и «зоотовары», перечисляет эксперт: «Но все это не требует площадей, которые есть сейчас в большинстве объектов».

Еще один вариант – привлечь сильного арендатора, который открыл бы магазин в магазине, такой опыт успешно тестировали «О’кей» с Familia и «Карусель» с Hoff, продолжает эксперт, тем более что внутри группы «Магнит» есть собственные форматы, которые могли бы стать такими арендаторами, – это магазины косметики и аптеки. Перспективным могло бы быть развитие концептов, связанных с интернет-торговлей, например создание кластеров пунктов выдачи заказов с примеркой и т. д., какие развивают Wildberries, Ozon и др., в таком случае суперстор станет похожим на торговый центр, рассуждает Бурмистров. И в этих направлениях будут идти практически все операторы гипермаркетов в России, уверен он.