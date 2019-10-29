Куда переедет IKEA

Через два года руководства IKEA Йеспер Бродин переводит магазины из предместий в города и старается ликвидировать отставание в интернет-торговле

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СHARLES PLATIAU / REUTERЫ

Как-то основатель IKEA Ингвар Кампрад побывал в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и поразился его планировкой: посетители вынуждены следовать по извилистому пути через всю галерею. Кампрад решил, что отправит своих клиентов в такое же путешествие в своих магазинах – по лабиринту между товарами.

Но с тех пор мир изменился. Все меньше людей готовы сесть в машину и рвануть по пробкам за город, чтобы пробежаться по огромному магазину. Особенно если им нужна только лампа, подсвечник или тумбочка. Приспосабливать IKEA к новой реальности выпало на долю нового гендиректора холдинга Йеспера Бродина.

Незадолго до своего назначения в сентябре 2017 г. он разговорился с одним лондонцем. «Сколько ваших IKEA в моем городе?» – спросил тот. «Четыре!» – вспомнил с ходу Бродин. «Да? – удивился собеседник. – А я думаю: ни одного». Формально он был прав: в погоне за дешевизной IKEA традиционно размещает магазины за городом. Но теперь она уменьшается в размерах, перебирается из предместий в центр столиц и уходит в онлайн-торговлю.

ИКЕА в городе

К 2030 г. в городах будет жить 60% людей по сравнению с 30% в 2015 г., говорил Бродин Financial Times (FT): «Бизнес-модель IKEA родилась благодаря автомобильной революции. А теперь у многих молодых людей даже нет прав. <...> Несмотря на то, что они знают и любят IKEA, [горожанам] все труднее добираться до нас. У нас большие планы на [внутригородской] рынок». Он добавлял: «IKEA никогда не вела столько экспериментов одновременно».

У IKEA появился новый формат, заточенный под города. Площадь – 5000–10 000 кв. м – составляет 15–30% от размера традиционного магазина. А моллы площадью 30 000–35 000 кв. м получают новую функцию – распределительных центров для доставки на дом.