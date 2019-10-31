Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Крупнейшая чартерная компания России Azur Air перерегистрировала с Бермуд только один самолет и больше не планирует

Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Самолеты не помещаются в реестр

Евгений Егоров / Ведомости

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».

Azur Air – крупнейшая чартерная авиакомпания в России, аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В ее парке, по данным Росавиации, 29 самолетов Boeing разных моделей, 21 из них – дальнемагистральный. А в январе – сентябре она перевезла 4,5 млн пассажиров.

Росавиация давно выступает за регистрацию иностранных судов отечественных авиакомпаний в российском реестре. Это позволит следить за поддержанием летной годности этих судов именно российскому регулятору, а не иностранным авиавластям. Сейчас из 770 иностранных судов 30 крупнейших авиакомпаний России примерно 700 зарегистрированы на Бермудских островах, по 35 – в Ирландии и России, следует из данных Росавиации и ресурса Flightradar24. За летную годность отвечает страна регистрации. Контроль летной годности – платная услуга. Например, контроль лайнера Boeing 737-800 (самый распространенный в России иностранный тип) Бермудами стоит $30 000 в год. Цена зависит от массы судна. Бюджет мог бы получать в год около $50 млн, если бы иностранные лайнеры российских авиакомпаний были зарегистрированы в России, говорил в марте начальник отдела поддержания летной годности Росавиации Артем Даниленко.

В марте 2018 г. Росавиация и Azur Air заявили, что авиакомпания переведет весь свой флот в российский реестр. Перевозчик первым в стране решил в массовом порядке перевести в российский реестр свой флот и к концу 2018 г. обещал зарегистрировать в России 10 лайнеров.

Слова Терещенко подтверждают данные сервиса Flightradar24: в России зарегистрирован один Boeing 767 Azur Air, все остальные лайнеры – по-прежнему на Бермудах.

У компании возникают сложности с поддержанием летной годности даже одного самолета, объяснил Терещенко. Да и поставить этот лайнер в российский реестр удалось лишь потому, что он находится в собственности авиакомпании. Лизинговые компании не разрешили бы это сделать, добавил топ-менеджер.

Представитель Росавиации от комментариев отказался. В феврале 2018 г. регулятор выявил у Azur Air недостатки в поддержании летной годности, на исправление было дано примерно полтора месяца, иначе перевозчику грозила полная остановка. Azur Air пришлось сменить руководство. В марте Росавиация сообщила о намерении перевода в российский реестр лайнеров и сохранении перевозчиком сертификата эксплуатанта.

Место регистрации выбирает владелец судна, в основном это лизинговые компании. Иностранные суда, принадлежащие даже подконтрольным государству компаниям (ГТЛК, «Сбербанк лизингу», «ВТБ лизингу», «ВЭБ лизингу»), зарегистрированы на Бермудах.

Нужно гармонизировать российские правила поддержания летной годности с международными, а также внести поправки в Налоговый и Гражданский кодексы, говорит представитель ГТЛК. Несоответствие российских стандартов правилам, установленным ведущими регуляторами мира, такими как FAA (США) или EASA (Европа), при последующей передаче судна в лизинг за рубеж приведет к падению его рыночной стоимости, добавляет председатель совета директоров «Сбербанк лизинга» Кирилл Царев. Нужны условия, чтобы эксплуатация судна в российском реестре не снижала его стоимости, говорит гендиректор «ВТБ лизинга» Дмитрий Ивантер.

В Минтрансе создана рабочая группа по гармонизации российских правил поддержания летной годности с международными. В нее входят представители авиакомпаний, разработана дорожная карта, рассказал на конференции «Крылья будущего» заместитель гендиректора S7 Airlines Алексей Овсянников.

Но движение российских авиавластей по этой карте медленное, есть надежда только к 2023 г. выйти на длинную финишную прямую этого процесса, добавил Овсянников. Пока же в вопросе регистрации лайнеров в России лизинговым компаниям даже нечего предложить, нет регламентов технических работ, посетовал он.