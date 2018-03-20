Azur Air первой переведет самолеты в российский реестр
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Чартерная Azur Air (аффилирована с турецким туроператором Anex Tour) стала первой авиакомпанией, решившей перевести значительную часть флота иностранного производства в российский реестр, сообщили авиакомпания и Росавиация 19 марта. Одновременно регулятор сообщил, что снимает ограничение сертификата эксплуатанта Azur Air и авиакомпания сможет продолжить полеты после 20 марта. Росавиация ограничила срок действия сертификата до марта за недостатки в поддержании летной годности судов и в организации летной работы.
«Уже подана заявка в Росавиацию на регистрацию в российском реестре двух Boeing 767-300, которые поступят в парк весной. Всего в этом году планируется перевод в российскую регистрацию около 10 лайнеров», – говорится в релизе Azur Air. «Все эксплуатируемые Azur Air самолеты принадлежат иностранным лизинговым компаниям, с ними достигнута договоренность о переводе в российский реестр», – говорит ее представитель Анастасия Матюшина. «Претензии к Azur Air были технического характера. Перевод в российский реестр – это часть компромисса с авиакомпанией за снятие ограничений с сертификата», – говорит топ-менеджер авиационной отрасли, знающий об этом от чиновников. Матюшина говорит, что эти события не связаны, а перевод в российский реестр обсуждался и планировался давно. В парке Azur Air 20 Boeing 757/737/767, по итогам 2017 г. она была крупнейшей чартерной авиакомпанией России (3,7 млн пассажиров).
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