Росавиация сняла претензии к крупнейшей чартерной авиакомпании России

Azur Air по итогам 2017 г. – крупнейшая чартерная авиакомпания России, перевезла 3,7 млн человек Марина Лысцева/ТАСС

Росавиация сняла ограничение с сертификата эксплуатанта Azur Air по сроку действия, авиакомпания сможет выполнять полеты и после 20 марта. Об этом регулятор сообщил в понедельник, 19 марта. Ведомство 2 февраля ограничило срок действия сертификата до 20 марта, при сохранении ограничения Azur Air уже 21 марта не смогла бы выполнять полеты. Причиной жестких мер было то, что в декабре Росавиация выявила у авиакомпании несоответствия и недостатки в поддержании летной годности самолетов и в организации летной работы.

Azur Air по итогам 2017 г. – крупнейшая чартерная авиакомпания России, перевезла 3,7 млн человек. В парке перевозчика 20 самолетов (8 Boeing 757-200, 5 Boeing 737-800 и 7 дальнемагистральных Boeing 767-300). В январе по количеству пассажиров на первое место среди чартерных перевозчиков вышла Nordwind (358 000 человек ), Azur Air перевезла 258 000 человек.

Ограничения с сертификата сняты после анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков, а также по итогам инспекционной проверки авиакомпании 14-15 марта, сообщает Росавиация. Также, сообщает ведомство, акционеры Azur Air (аффилирована с турецким туроператором Anex Tour) провели кадровые перестановки: освобожден от занимаемой должности гендиректор Михаил Крицкий, вместо него назначен Юрий Стогний. Сменился и заместитель гендиректора – технический директор авиакомпании. Стогний приступил к обязанностям с 14 марта. До этого с апреля 2016 г. он работал гендиректором авиакомпании «Турухан» (небольшой региональный перевозчик, «дочка» Utair), подтвердила представитель Azur Air Анастасия Матюшина.

Также акционеры ООО «АЗУР эйр» решили перевести весь парк самолетов в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ, сообщила Росавиация. Представитель Azur Air это подтверждает. «Azur Air - первая российская авиакомпания, принявшая решение о массовом переводе судов в российский реестр. Уже подана заявка в Росавиацию на регистрацию в национальном реестре двух Boeing 767-300, планирующихся к поступлению в парк весной 2018 г. Всего в течение года планируется перевод под российскую регистрацию порядка десяти лайнеров», – говорится в релизе авиакомпании.

«Претензии к Azur Air были технического характера. Перевод самолетов в российский регистр позволит Росавиации строже контролировать их техническое состояние. Совершенно точно, что перевод в российский реестр, смена руководства и повторное техническое обслуживание судов Boeing-757 и Boeing-767 (об этом тоже сообщила Росавиация – прим. "Ведомостей") – это часть компромисса с авиакомпанией за снятие ограничений с сертификата», – говорит топ-менеджер авиационной отрасли, знающий об этом от чиновников регулятора.

Сейчас все суда Azur Air находятся в реестре Бермудских островов, как и подавляющая часть всех иностранных судов, находящихся в парке российских авиакомпаний. В Российский реестр включила 5 Boeing-757 только «Вим-авиа», лизинговые самолеты находились в иностранных реестрах.

«Обмен запчастей для судов в российским реестре по требованиям законодательства сопровождается обширным документооборотом», – рассказывал человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ее «внучка» «Гражданские самолеты Сухого» выпускает самолеты SSJ100, которые российские авиакомпании ставят в российский реестр). Так, ГСС сама делает пульную программу оборота компонентов для SSJ100 (право авиакомпании передать провайдеру сломавшуюся запчасть в обмен на исправную), но Гражданский кодекс запрещает бартер, поэтому такую передачу необходимо оформлять как куплю-продажу, говорил собеседник. Кроме этого, Росавиация требует паспорт каждого компонента с указанием, где, у кого и как долго он стоял, – в мире такой практики не существует. Все это, по словам собеседника, замедляет техническое обслуживание судов и снижает их налет.

Матюшина говорит, что снятие ограничений с сертификата и перевод судов в российский регистр не связаны: перевод обсуждался и планировался давно.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту