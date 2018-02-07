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Росавиация назвала главные претензии к Azur Air

Претензии к авиакомпании Azur Air связаны с безопасностью полетов, а не с ее финансово-экономическим состоянием, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько. «Самые главные проблемы связаны с безопасностью полетов, с поддержанием летной годности, с квалификационными отметками экипажей», – цитирует Нерадько «Интерфакс».

2 февраля Росавиация до 20 марта ограничила действие сертификата эксплуатанта Azur Air из-за недостатков, выявленных в ходе декабрьской проверки.

Авиакомпании поручили немедленно приступить к устранению недостатков, подчеркнул Нерадько. «Не хочу их подробно раскладывать, но разговор был очень серьезный», – сказал он.

Azur Air – восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков. Она аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В 2017 г. компания перевезла 3,7 млн пассажиров. По данным Росавиации, в парке у нее 20 самолетов Boeing.

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