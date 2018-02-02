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Крупнейшей чартерной авиакомпании Azur Air ограничен сертификат эксплуатанта

Она прекратит полеты, если не исправит нарушения до 20 марта

Приказом Росавиации от второго февраля сертификат эксплуатанта Azur Air ограничен до 20 марта, говорится в телеграмме регулятора, с которой ознакомились «Ведомости». Подлинность информации подтвердили топ-менеджер российской авиакомпании и федеральный чиновник. Если ограничение не будет снято, то после 20 марта Azur Air не сможет выполнять никакие полеты.

Azur Air - восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков, аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В 2017 г. она перевезла 3,7 млн пассажиров. По данным Росавиации, в парке у Azur Air 20 самолетов Boeing: восемь дальнемагистральных В-767 и 12 среднемагистральных В-737 и В-757.

31 января самолет Azur Air, перевозивший туристов из Москвы в Варадеро, приземлился в Атлантик-Сити. Компания сообщала, что в полете экипаж обнаружил повышенный расход топлива и командир решил садиться в США, посадка прошла в штатном режиме. Для доставки пассажиров на Кубу Azur Air выслала резервный самолет.

Ограничение сертификата не связано с этим инцидентом - в авиакомпании прошла плановая проверка Росавиации, она выявила некоторые нарушения с точки зрения летной годности парка, говорит человек, знакомый с итогами проверки.

Представитель Azur Air на запрос «Ведомостей» пока не ответил.

Ограничения в сертификат эксплуатанта - одна из самых действенных и серьезных мер, которые Росавиация может применять к авиакомпаниям. В 2015 г. Росавиация внесла ограничения в сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» (запретила полеты за границу) за то, что экипаж одного рейса взял в кабину судна родственницу гендиректора авиакомпании, что строжайше запрещено требованиям безопасности. Летом 2016 г. ограничения срока действия были введены для чартерной I Fly за то, что из-за возврата лизингодателям одних самолетов и позднего прихода в парк других у нее временно оказалось в парке меньше трех судов, не было резервного самолета. В 2017 г. ограничения в срок действия были введены в отношении «Нордавиа» из-за наличия огромного долга - свыше 10 млрд руб. Правда, в обоих последних случаях ограничения были сняты и до остановки полетов дело не дошло: I Fly все же получила дополнительные самолеты, «Нордавиа» добилась возбуждения против кредитора уголовного дела и доказывает, что правом требования он завладел мошенническим путем.

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