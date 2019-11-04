Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: «Аэрофлот» против камер

«Аэрофлот» просит отменить требование об установке видеокамер в самолетах

Оно обойдется российским авиакомпаниям в сотни миллионов долларов

Требование к российским авиакомпаниям оснащать самолеты видеокамерами и оборудованием для записи и передачи видеокартинки в режиме реального времени рассмотрит 5 ноября подкомиссия по оценке фактического воздействия правительственной комиссии по административной реформе. «Ведомости» ознакомились с подготовленными к заседанию материалами, их подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития. Подкомиссию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин.

Российские авиакомпании должны с 2020 г. оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 г. – поступающие самолеты, бывшие ранее в эксплуатации, а с 2025 г. – все свои самолеты. Этого требует постановление правительства от 2018 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности». Именно его по предложению «Аэрофлота» и рассмотрит подкомиссия Орешкина, следует из материалов заседания.

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