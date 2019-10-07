«Аэрофлот» планирует заказать 23 самолета Airbus за $2,6 млрд

«Аэрофлот» планирует заказать 32 Airbus 320/321 neo AIRBUS

«Аэрофлот» планирует взять в операционный лизинг на 12 лет 23 самолета нового поколения Airbus 320/321 neo, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Будет проведено два конкурса: первый предполагает поставку восьми A321 neo, максимальная стоимость контракта – $936,5 млн; второй – поставку 15 A320 neo, максимальный размер контракта – $1,64 млрд. Поставки этих судов должны начаться в 2021 г.

Это крупнейший заказ «Аэрофлота» на лайнеры нового поколения, ранее в этом году он объявил конкурсы на поставку в лизинг на 12 лет девяти A320/321 neo, старт этих поставок запланирован на 2020 г.

Airbus 320/321 neo и Boeing 737 Max – это новейшие ремоторизированные среднемагистральные лайнеры, дающие до 15% экономии топлива по сравнению со своими предшественниками, Airbus 320/321 ceo и Boeing 737 NG. «Аэрофлот» был последней из крупных российских авиакомпаний, которая заказала самолеты нового поколения. В предыдущие годы заказы на neo и Max разместили S7 Airlines (получила 19 neo и два Max), «Уральские авиалинии» (пока получили только два А320 neo), лоукостер «Победа» и Utair заказали Boeing 737 Max и ожидали старта их поставок в этом году. Но весь мировой парк 737 Max остановлен в марте после второй в течение нескольких месяцев катастрофы этого лайнера, все поставки прекращены.

Сейчас в парке «Аэрофлота» 164 среднемагистральных самолета, в том числе 117 Airbus 320/321 сeo и 47 Boeing 737 NG. С учетом временных проблем программы Мax баланс в парке «Аэрофлота» может на какое-то время сместиться в сторону Airbus, говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Но корпорация Boeing обладает огромной финансовой и технологической мощью, которая вся брошена на возобновление полетов Мax, когда самолеты вернутся в воздух, Boeing будет быстро наверстывать упущенное, уверен он.

«Аэрофлот» ранее не заказывал новейшие иностранные самолеты, ссылаясь на то, что заказал российские МС-21, эта модель сейчас проходит сертификацию и должна стать прямым конкурентом neo и Max. «Аэрофлот» подписал контракт на поставку 50 МС-21 в 2019–2026 гг. (из-за переноса срока сертификации лайнера поставки сдвинутся на 2020–2027 гг.) и планирует заказать еще 35 шт.

Но в этом году правительственная комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» заказать 74 neo и Max. Все госкомпании с 2018 г. должны согласовывать с правительством ввоз в страну иностранной авиатехники дороже 1 млрд руб. «Наличие уже существующих твердых контрактов на 175 МС-21 дает нам загрузку производства практически до 2027 г., когда мы выйдем на годовой темп производства 70 МС-21, поэтому мы дали «Аэрофлоту» возможность закупить иностранные суда – Boeing или Airbus», – объяснял министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Представитель «Аэрофлота» на запрос не ответил.

«32 neo, учитывая планы роста «Аэрофлота», – это не такой крупный заказ. Так как поставки МС-21 растянуты на семь лет и темпы поставок будут невелики, то заказ иностранных лайнеров не помешает освоению российского самолета», – говорит Фридлянд.