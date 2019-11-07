Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Потолок зеленых мегаватт

Доля зеленой энергии в России не превысит 4%

Отрасли не хватает стимулов для развития

К 2035 г. доля возобновляемой энергетики в российском энергобалансе вырастет до 4%, сообщил в среду министр энергетики Александр Новак во время правительственного часа в Госдуме.

«Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики определена рациональная структура генерирующих мощностей до 2035 г., она в целом будет сохранена. Небольшие изменения произойдут с точки зрения уменьшения доли тепловой генерации, увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) примерно до 4%, остальные показатели примерно сохранятся», – сказал Новак.

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Комментарии
pvvcursus
08:20 07.11.2019
Вся эта зеленая энергетика может развиваться только если цены на углеводороды будут высокими. Нефть далеко за 200$ будет стимулировать. А при 60$ невыгодно.
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