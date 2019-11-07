Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Потолок зеленых мегаватт
Доля зеленой энергии в России не превысит 4%
Отрасли не хватает стимулов для развития
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Сегодня доля ВИЭ в общей выработке составляет менее 0,2%
Сергей Мальгавко / ТАСС
К 2035 г. доля возобновляемой энергетики в российском энергобалансе вырастет до 4%, сообщил в среду министр энергетики Александр Новак во время правительственного часа в Госдуме.
«Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики определена рациональная структура генерирующих мощностей до 2035 г., она в целом будет сохранена. Небольшие изменения произойдут с точки зрения уменьшения доли тепловой генерации, увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) примерно до 4%, остальные показатели примерно сохранятся», – сказал Новак.
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