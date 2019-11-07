Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Бизнесмен Аркадий Ротенберг завершил сделку по продаже компании «Стройгазмонтаж», крупнейшего подрядчика «Газпрома», сообщил РБК со ссылкой на неназванные источники. Факт закрытия сделки подтвердил официальный представитель Ротенберга, дополнив, что вырученные средства бизнесмен планирует реинвестировать в России. Кто именно выступил покупателем актива и какова сумма сделки, представитель уточнять не стал. Собеседник «Ведомостей», знакомый с условиями сделки, сообщил, что для продажи «Стройгазмонтаж» был оценен в сумму около 75 млрд руб.
О возможной покупке дочерней структурой «Газпрома» крупнейших строительных подрядчиков холдинга стало известно весной этого года. В конце сентября три собеседника «Ведомостей», близкие к участникам переговоров по продаже «Строгазмонтажа», рассказали, что этот актив будет выкуплен компанией «Газстройпром». Оценка стоимости «Стройгазмонтажа», по их словам, колебалась от 70–75 млрд руб. до 90–95 млрд руб. Двое из собеседников ожидали закрытия сделки в октябре, еще один – «в ближайшее время».
Одновременно с продажей «Строгазмонтажа» сын Ротенберга Игорь вел переговоры о продаже подконтрольной ему «Газпром бурение» тому же «Газстройпрому», сообщали двое собеседников «Ведомостей» – оценка этого актива составляла, по их словам, 47–58 млрд руб. Компания «Газпром бурение», в которой Игорю Ротенбергу принадлежит 78,71%, занимается строительством для «Газпрома» скважин на суше и шельфе на всей территории России. Была ли закрыта сделка по покупке этой компании, представитель Ротенберга уточнять не стал.
«Ведомости» ожидают ответа представителя «Газпрома».
«Стройгазмонтаж», созданный Ротенбергом-старшим на базе купленных в 2008 г. у «Газпрома» пяти строительных «дочек», все последние годы входил в тройку крупнейших подрядчиков «Газпрома». Основными конкурентами компании Ротенберга за подряды монополии были «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазконсалтинг» (был основан Зиядом Манасиром. – «Ведомости»). В 2016 г. три эти компании получили контракты «Газпрома» на 537,3 млрд руб., в 2015 г. – на 821 млрд руб.
«Газстройпром» на 49% принадлежит «Газпрому», на 25% – Газпромбанку, оставшимися акциями владеют физические лица. В 2018 г. компания получила контроль над активам ранее входившими в «Стройгазконсалтинг». Кроме поглощения новой компанией «Стройгазмонтажа» рассматривается возможность приобретения «Стройтранснефтегаза», рассказывали весной несколько собеседников «Ведомостей».
Компания «Газпром бурение» была выкуплена Ротенбергом-старшим у «Газпрома» в 2011 г. В дальнейшем бизнесмен передал контроль над компанией сыну. Выручка «Газпром бурения» в 2018 г. составила 78,7 млрд руб., чистая прибыль – 8,6 млрд руб.
«Газпром» продолжает возвращать когда-то проданные строительные активы, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Эксперимент с выделением нефтесервиса в отдельные компании, которые конкурировали бы между собой за контракты, как это происходит в рыночной экономике, в российских реалиях не удался». Восстановление контроля над крупнейшими подрядчиками теоретически может позволить «Газпрому» повысить операционную эффективность и снизить программу капитальных вложений, предполагает эксперт.