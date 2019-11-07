Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Одновременно с продажей «Строгазмонтажа» сын Ротенберга Игорь вел переговоры о продаже подконтрольной ему «Газпром бурение» тому же «Газстройпрому», сообщали двое собеседников «Ведомостей» – оценка этого актива составляла, по их словам, 47–58 млрд руб. Компания «Газпром бурение», в которой Игорю Ротенбергу принадлежит 78,71%, занимается строительством для «Газпрома» скважин на суше и шельфе на всей территории России. Была ли закрыта сделка по покупке этой компании, представитель Ротенберга уточнять не стал.