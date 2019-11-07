Спрос на новый российский вертолет оказался слабым из-за малой дальности полета
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В 2022 г. холдинг «Вертолеты России» начнет поставки легкого вертолета «Ансат-М», рассказал главный конструктор Казанского вертолетного завода (входит в холдинг) Алексей Гарипов на вертолетном форуме в Тюмени.
Масса пустого вертолета в модернизированной версии снизится с 2434 до 2375 кг, масса полезной нагрузки (топливо плюс груз), наоборот, вырастет с 1089 до 1148 кг. Но главное – дальность полета возрастет с 505 до 640 км, так как у «Ансат-М» объем топливной системы вырастет на 21%, говорится в презентации Гарипова. «Ансат-М» будет комплектоваться по-прежнему двигателями канадской Pratt & Whitney.
Двухдвигательный «Ансат» – новейший из поставляемых на рынок российских гражданских вертолетов, разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода, это же предприятие его и выпускает. Вертолет поставляется гражданским заказчикам с 2015 г., к концу 2019 г. будет поставлено около 30 машин. С 2009 г. 50 штук в учебной версии «Ансат-У» закупило Минобороны.
Основные замечания коммерческих эксплуатантов касались дальности полета, рассказал Гарипов.
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