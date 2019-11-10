Ослабление рубля помогло «Роснефти» наполнить бюджет

«Ведомости» выяснили, какой дополнительный доход дали бюджету в 2018 г. льготы, предоставленные «Роснефти». Компания с Самотлорского месторождения заплатила в федеральную казну на 68 млрд руб. больше, чем в 2017 г., ответил представитель Минфина на вопрос «Ведомостей», но не сказал, сколько было в 2017 г. На 38 млрд увеличились поступления от экспортной пошлины, еще 30 млрд руб. дал рост НДПИ, перечислил он.