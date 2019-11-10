Ослабление рубля помогло «Роснефти» наполнить бюджет
«Мы довольны», – был лаконичен в начале октября 2019 г. директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о предоставлении налогового вычета для Самотлора. Компания получила налоговый вычет в 2017 г. для обводненного более чем на 95% месторождения Самотлор. До 2027 г. компания сможет сэкономить на НДПИ 350 млрд руб., постановило правительство. В обмен «Роснефть» обязалась увеличить инвестиции в разработку месторождения.
«Ведомости» выяснили, какой дополнительный доход дали бюджету в 2018 г. льготы, предоставленные «Роснефти». Компания с Самотлорского месторождения заплатила в федеральную казну на 68 млрд руб. больше, чем в 2017 г., ответил представитель Минфина на вопрос «Ведомостей», но не сказал, сколько было в 2017 г. На 38 млрд увеличились поступления от экспортной пошлины, еще 30 млрд руб. дал рост НДПИ, перечислил он.